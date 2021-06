Presentació de la segona edició d’Opera aperta. Foto: Museu de Granollers.

Catorze recomana Opera aperta. Festival d’art i paraula de Granollers, que celebra la segona edició i tindrà lloc al Museu de Granollers del 10 al 13 de juny de 2021. Totes les activitats programades són presencials i gratuïtes (amb reserva prèvia i aforament limitat) però es podran seguir també a ravés del canal de YouTube del Museu de Granollers.

Què ens fa persones? Què és allò que fa que uns i altres siguem diferents? Què hi diuen l’ètica, la política o la filosofia, però també la neurologia i la literatura? Com repensar la identitat en el món d’avui? Amb aquest nord, Opera aperta reuneix noms destacats del pensament i alhora bons comunicadors per mirar de trobar respostes. Diàlegs, lliçons magistrals, tertúlies i accions artístiques al voltant de la noció de persona ompliran la programació del festival, que s’inspira en el quadre Retrat de la senyoreta Dulce, d’Antoni Caba, que comptarà amb la col·laboració de Xavier Antich, la professora de Filosofia de la UB Fina Birulés, el professor de filosofia antiga de la UdG i també editor, Oriol Ponsatí-Murlà i l’escriptora Anna Punsoda, entre d’altres. Podeu consultar la programació completa d’Opera aperta en aquest enllaç.

Què: Opera aperta. Festival d’art i paraula de Granollers.

On: al Museu de Granollers (Carrer Anselm Clavé, 40-42) i al canal de YouTube del Museu de Granollers.

Quan: del 10 al 13 de juny de 2021.

Més informació.