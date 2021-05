Reimaginar el futur dels museus

Imatge d’arxiu del Dia Internacional dels Museus al MVR. Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana els actes que el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí programa per celebrar el Dia Internacional dels Museus, del 14 al 18 de maig de 2021. Totes les activitats són gratuïtes.

El dissabte 15 serà el dia amb més gruix d’activitats, entre les quals destaca un debat sobre els conceptes “museu” i “centre cultural” al matí, on participaran Guillermo Fernández, membre d’El Museo Transformador; Teresa Reyes, presidenta de l’ICOM a Espanya; Joan Vicens, president de l’Associació de Museòlegs de Catalunya; i Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural; i la projecció del film O que arde a la tarda, amb un col·loqui posterior que comptarà amb la presència del director de la pel·lícula, Oliver Laxe. Els dos col·loquis es podran seguir presencialment o en línia, a través del canal de YouTube del museu. En total, una quinzena d’actes gratuïts tindran lloc al museu ubicat a l’Espluga de Francolí. A més, hi haurà portes obertes des de les 10:30 h fins a les 21: 30 h de dissabte, tant a l’exposició permanent com a la temporal Jugar amb foc, que es pot visitar fins al 24 de juny. Podeu consultar la programació completa, que inclou espectacles infantils, instal·lacions artístiques, debats, projeccions, visites dinamitzades i altres propostes en aquest enllaç.

Què: el Dia Internacional dels Museus.

On: al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.

Quan: del 14 al 18 de maig de 2021.

Més informació.