Setmana Santa de cultura

Catorze recomana la programació d’activitats, entre espectacles familiars, tallers, exposicions, que el CaixaForum Barcelona ofereix per Setmana Santa, del 9 al 18 d’abril.

Les vacances ofereixen un temps de què, massa sovint, no podem disposar durant la resta de l’any. Per això, la Setmana Santa és un període perfecte per apropar-se al CaixaForum Barcelona i gaudir de la programació d’activitats que ofereix per aquestes dates. Per al públic general i familiar, del 9 al 18 d’abril es pot participar a tallers com L’ABC de les formes, assistir a les representacions de l’espectacle Kl’aa, la teva cançó, o visitar les exposicions amb la guia dels serveis educatius del CaixaForum en visites especials. Podeu consultar la programació completa en aquest enllaç.

Què: la programació d’activitats de Setmana Santa.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: del 9 al 18 d’abril de 2022.

Més informació.