La Llei de Patrimoni Cultural Immaterial fa un pas endavant

El Govern ha aprovat el projecte de Llei del Patrimoni Cultural Immaterial, que té com a objectiu salvaguardar el nostre patrimoni. La mesura inclou un ventall ben ampli: activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals; creences, festes, rituals i cerimònies; formes de comunicació, expressions orals, gestuals o visuals, i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques; danses i balls, representacions, jocs i esports i manifestacions musicals i sonores. Entre exemples d’activitats que la llei preveu protegir hi ha la subhasta del peix de Montgat, la festa dels reis d’Igualada o les falles del Pirineu.

La futura llei preveu mesures per reforçar les condicions necessàries per a l'evolució i manteniment d’aquest patrimoni, així com per a la seva transmissió al conjunt de la societat i de cara a les generacions futures. Les mesures inclouen la identificació, la documentació, la investigació, la preservació, la protecció, la promoció, el reconeixement, la transmissió i la revitalització d’aquest patrimoni, així com la coordinació entre els diferents agents que participen en aquests processos.

Els béns identificats com a més representatius del patrimoni cultural immaterial es declararan com a béns culturals immaterials d’interès nacional (BCIIN), que s’hauran d’inscriure en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional, o bé com a béns culturals immaterials d’interès local (BCIIL). A més, amb l’entrada en vigor de la llei, es declararan béns culturals immaterials d’interès nacional els elements ja inscrits a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i al Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. També es reclassificaran com a béns culturals immaterials d’interès nacional les festes tradicionals d'interès nacional, els elements festius tradicionals d'interès nacional, les festes patrimonials d'interès nacional i els elements festius patrimonials d'interès nacional.

Segons el projecte de Llei, les administracions públiques hauran promoure el coneixement i l’inventari de les manifestacions, com també dels agents portadors o protagonistes, àmbits, béns i creacions del patrimoni cultural immaterial de Catalunya; difondre el patrimoni cultural immaterial en totes les seves modalitats i àmbits; potenciar la valoració social i cultural de les seves distintes manifestacions i fomentar, especialment mitjançant instruments econòmics i pressupostaris, les manifestacions regulades en aquesta llei. A més, hauran de facilitar la participació de totes les persones en la vida cultural a través del patrimoni cultural immaterial, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar de forma inclusiva la seva identitat.

La declaració de béns culturals immaterials d’interès nacional requerirà l’obertura prèvia d’un procediment, iniciat d’ofici per l’Administració de la Generalitat, per pròpia iniciativa o a instància d’una altra administració pública, comunitat, entitat, grup o persona directament relacionat amb el bé immaterial. L’obertura del procediment comportarà l’aplicació immediata i provisional de les mesures de salvaguarda establertes per als béns culturals immaterials que ja han estat declarats com a nacionals.

L’objectiu d’aquesta llei és situar el patrimoni cultural immaterial català, d’acord amb la seva actual rellevància social i cultural, al màxim nivell de reconeixement patrimonial i jurídic. Així, la Llei vol reforçar l’impuls de programes d’identificació, estudi, protecció, salvaguarda i promoció d’aquest patrimoni, i estableix les categories de protecció, el procediment per a la seva declaració o catalogació, les mesures de salvaguarda i les competències de les diferents administracions públiques en aquest àmbit. L’aprovació del text per part del Govern, prevista en el Pla de Govern de la XV legislatura, permetrà portar la llei al Parlament de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.