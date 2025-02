Obrim la botiga de Catorze

Catorze és, abans que res i per damunt de tot, una plataforma de creació i difusió cultural que pretén fer arribar la cultura a totes les cases. I a partir d'ara també volem que hi arribin objectes impregnats de cultura. Perquè som en bona part els llibres que llegim i les cançons que escoltem i les pel·lícules que mirem, i tant. Però també ens defineixen, i no pas poc, les coses que ens envolten.

A la botiga en línia de Catorze hi podeu comprar tasses, ampolles tèrmiques, llibretes, dessuadores i altres objectes que hi anirem afegint. Són peces que porten la nostra empremta: el logotip de Catorze dissenyat per Ricard Marfà, el lema "visca la cultura i la vida" i versos, frases o quadres que tenen un significat especial per a nosaltres i que fan de bon regalar. Us arribaran a casa al cap d'uns dies.

Catorze es sosté gràcies a les donacions, però si compreu a la botiga en línia de Catorze, també ens ajudareu a tirar endavant. I si us hi gasteu més de 80€, amb el codi ENVIAMENT, l'enviament us sortirà gratuït.

Entreu-hi.