Propulsió, les beques per als influencers que aposten pel català, l'occità i l'aranès

Si ets influencer i fas contingut en català, en occità o en aranès, has de saber que el Departament de Política Lingüística, per segon any, impulsa Propulsió, una beca feta a mida per a tu. Aquests ajuts impulsen la creació, la publicació, la difusió i la promoció de sèries de vídeos amb l'objectiu d'incrementar l’oferta de continguts i d'ajudar a professionalitzar els creadors de continguts.

Les beques estan destinades a creadors de continguts per a xarxes socials majors d'edat. Els beneficiaris hauran d’elaborar una sèrie de, com a mínim, deu vídeos i publicar-la a xarxes socials com Instagram, Youtube o Tiktok. Cada episodi de la sèrie de vídeos ha de tenir una durada mínima de 5 minuts i la conducció de la sèrie de vídeos objecte de la subvenció ha de ser en la seva totalitat en català o en occità.

L’any 2024, el primer any de convocatòria d’aquestes beques, es van presentar 178 projectes i se’n van becar una vintena. Entre els becats, trobem projectes com ara els de Cèlia Llop, Sabies que..., que descobreix tradicions en diferents llocs del país; Un dia, un ofici de Guillem Tarrés, que viu en primera persona diversos oficis; el de Farners Pei Hong, que mostra la seva vida mentre gaudeix d’una beca Erasmus a Florència; o el projecte Districtes, de Daniel Gómez, que explica la història dels districtes de Barcelona tornant a fotografiar en l’actualitat els indrets exactes d’imatges antigues.

L'import de la beca és de 10.800 euros: 10.000 euros pel cost de la manutenció per dedicació al projecte (creació, publicació i difusió del vídeo) i 800 euros en concepte de promoció de la sèrie de vídeos mitjançant els sistemes de publicitat de xarxes socials. En la convocatòria del 2025 està previst atorgar 20 Beques Propulsió i el termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 30 d’abril, a les dues del migdia.