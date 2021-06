6 minuts, 100 anys de cinema

Quantes pel·lícules has vist? Quantes escenes en recordes? El cinema, des dels seus inicis, ha tingut la capacitat de gravar-nos imatges a la memòria, la particular però també la col·lectiva. James Stewart espiant per la finestra, Sylvester Stallone en xandall entrenant a les escales, Julie Andrews en un prat alpí… Jacob T. Swinney proposa en aquest vídeo un viatge cronològic per la història del setè art a través de cent escenes memorables que ens porten des d’El naixement d’una nació (1915), sovint considerat com el primer llargmetratge de la història, fins a Mad Max: Fury Road (2015), passant per Casablanca (1942), Psicosi (1960), o Dirty Dancing (1987). I tot acompanyat, no podia ser d’altra manera, d’una banda sonora de cinema, la de Hans Zimmer per a Inception.