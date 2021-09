El Petit de Cal Eril ha llançat el quart avançament del seu vuitè disc, que es dirà N.S.C.A.L.H. (Bankrobber) i es publicarà el 17 de setembre de 2021. Es diu Ara o mai i sona així.

No em diguis ara ho mai,

no, no em diguis ara o mai, mai.

No crec en el temps

com ho fas tu, mai.

No em diguis ara ho mai,

no, no em diguis ara o mai, mai.

No crec en el temps

com ho fas tu, mai.

Suau com quan una espasa roent

s’enfosa dins la neu.

Suau com quan una espasa roent

s’enfosa dins la neu.

No em diguis ara ho mai,

no, no em diguis ara o mai, mai.

No crec en el temps

com ho fas tu, mai.

Suau com quan una espasa roent

s’enfosa dins la neu.