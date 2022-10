El millor cinema asiàtic arriba a Barcelona

L’Asian Film Festival Barcelona celebrarà la seva desena edició del 26 d’octubre al 6 de novembre. Les més de cent pel·lícules que hi trobarem dibuixen tot un mapa: de l’Àsia central, hi participen tres exrepúbliques soviètiques, Kazakhstan, Kirguizstan i Uzbekistan, a les que s’hi sumen Iran, Mongòlia i Afganistan. Àsia meridional està representada per l’Índia, Pakistan, Bangladesh i Sri Lanka. El sud-est asiàtic, per les Filipines, Indonèsia, Tailàndia, Singapur, Malàisia, Laos, Cambodja i Vietnam. L’Àsia oriental, per Xina, Corea, Japó. I el Pacífic, per Austràlia i Nova Zelanda. Tal com explica la directora, Menene Gras Balaguer, “La desena edició del Festival vol ser tan representativa com sigui possible del cinema experimental i independent més recent del continent asiàtic, i malgrat destaquen algunes cinematografies com són les de l’Índia, l’Iran, la Xina o Corea del Sud també es projecten títols d’altres països asiàtics menys reconeguts o amb menor projecció”.



El relat històric, les qüestions de gènere i el drama seran les protagonistes d’aquests films que podrem veure distribuïts als Cinemes Girona, Phenomena, CaixaForum, Zumzeig i Filmin. Compartim 14 pel·lícules destacades per l’organització del festival, i us convidem a passejar-vos per la programació clicant aquí.





1. Decision to Leave, de Park Chan-wook.

Als cinemes Girona, el divendres 4 de novembre a les 20.00 h.

Troben un escalador mort al peu de la muntanya. El detectiu Hae-jun, un home feliçment casat i entregat a la seva feina, comença a sospitar de la dona del mort. Ella, Seo-rae, acaba seduint-lo.





2. Broker, d’Hirokaza Kore-eda.

Als cinemes Girona el dissabte 5 de novembre a les 20:00 h.

So-young abandona el seu nadó a les portes d’una església en una nit de pluja. La criatura és recollida per dos homes, Sang-hyeon, propietari d’una bugaderia, i Dong-soo, treballador de l’església, que es dediquen a robar nadons per vendre’ls a pares disposats a pagar qualsevol preu.





3. Happiness, d’Askar Uzabayev.

Als cinemes Girona el divendres 4 de novembre a les 16:00 h.

La protagonista reuneix dones per vendre uns cosmètics que s’anuncien com una oportunitat per accedir a la fortuna. Amb un aspecte i una oratòria impecable, el personatge interpretat per Laura Myrzakhmetova sembla tenir la clau del benestar.





4. When Pomegranates Howl, de Granaz Moussavi.

Als cinemes Girona, el divendres 28 d’octubre a les 20:00 h.

Hewad és un nen astut de 9 anys que treballa venent des de sucs fins a amulets. El seu somni és convertir-se en una estrella de cine, cosa que veu més possible quan coneix un fotògraf australià.





5. My First Summer, de Katie Found.

Al Caixaforum, el dilluns 31 d’octubre a les 18:00 h.

La Clàudia té 16 anys i ha crescut aïllada del món. Perduda després de la mort de la seva mare, es sorprèn quan la Grace, una adolescent, apareix al jardí com un miratge que, a poc a poc, es converteix en una alenada d’aire fresc. Després de superar la seva resistència, aconsegueixen trobar el suport, l’amor i la intimitat que necessiten, i s’ensenyen mútuament el poder restaurador de la connexió humana.





6. Lonesome, de Craig Boreham.

Als cinemes Girona, el divendres 4 de novembre a les 22:15 h.

Casey, un noi de camp que fuig de l’escàndol d’un petit poble, es troba a Sydney. Quan coneix en Tib, troben el que s’havien estat perdent, però cap dels dos sap com negociar-ho.





7. A Father’s Diary, de Golam Mustofa.

A Filmin, el dijous 27 d’octubre a les 00:00 h.

En Hassan i en Mario són veïns. Han criat junts les seves filles, Dina i Isabella, fent-se costat en els moments difícils. Quan en Hassan planta cara als reptes de la vida moderna, les seves reaccions explosives ho posen tot en perill. La Dina sembla convertir-se en alguna cosa més que una bona amiga per a la Isabella, i això implica unes quantes decisions. Father’s Diary explica com la passió i la por poden imposar-se a l’amor, la lleialtat i la raó.





8. Return to Dust, de Li Ruijun.

Als cinemes Girona, el diumenge 6 de novembre a les 17:30 h.

Els protagonistes d’aquesta història són en Ma i la Guiying. Els dos tenen una cosa en comú: una vida plena de dificultats. En Ma és agricultor i l’únic de la seva família que no s’ha casat; i la Guiying és una noia discapacitada que no pot tenir fills. Encara que és jove, a la zona rural de la Xina on viu, es considera que ha superat el límit d’edat per casar-se.





9. Manchurain Tiger, de Geng Jun.

Als cinemes Girona, el dijous 4 de novembre a les 18:00 h.

El camioner Xu Dong ha de dir adeu al seu estimat gos quan la seva esposa embarassada, Meiling, està a punt de parir. Ma Qianli, que treballa en una immobiliària molt endeutada, passa a ser-ne el nou amo. La mort del gos converteix els seus successius amos de Ma en enemics.





10. Cassiopeia, de Shin Yeon-Shick.

Als cinemes Girona, el dissabte 29 d’octubre a les 20:00 h.

La Su-jin és una advocada d’èxit. Després de divorciar-se, té una vida perfecta com a advocada i mare. Està preparant la seva filla Gina per estudiar a Estats Units. El seu pare In-woo viu amb elles i cuida la seva neta. Després d’un accident de cotxe, a Su-jin li diagnostiquen Alzheimer. El seu pare es queda al seu costat per protegir-la, mentre ella cada cop s’assembla més a una nena petita.





11. Walker, de Joel Lamangan.

A Filmin, del dijous 27 d’octubre al diumenge 6 de novembre.



Carmen, una ex-treballadora sexual en decadència, prostitueix en secret la seva neta amb problemes mentals, Jonah, amb pedòfils en línia. La policia rescata Jonah i deté Carmen. Mentrestant, Flor, la germana gran de Jonah, acusa la seva mare Dolores de ser còmplice d’aquest abús. Ella pren la custòdia de Jonah temporalment, tot i el perill que suposa la convivència amb el seu amant, el tinent de policia Greg.





12. Love after love, d’Ann Hui.

Al Caixaforum, el dijous 27 d’octubre a les 19:00 h.

Ge Weilong és una noia que viatja des de Xangai fins a Hong Kong per seguir formant-se. Com que no pot pagar els estudis, demana ajuda a la seva tieta, la Sra. Liang, que té un passat fosc. La va manipulant i acaba treballant per ella, seduint homes rics i poderosos.





13. Quickening, d’Haya Waseem.

Al Caixaforum, el dimarts 1 de novembre a les 18:00 h.

Sheila és una adolescent canadenca d’origen pakistanès. A punt d’acabar el primer any d’universitat i després d’enamorar-se per primera vegada del seu company de classe Edén, desitja una llibertat que la mare i el pare no estan disposats a oferir-li. Després de mantenir relacions sexuals per primera vegada amb Edèn, ell trenca bruscament amb ella, i el seu sentit de la realitat comença a enfonsar-se, distanciant-la dramàticament dels amics, la família i la comunitat.





14. Before, Now & Then, de Kamila Andini.

Als cinemes Girona, el dissabte 29 d’octubre a les 22:00 h.

Ambientada als anys posteriors a la independència d’Indonèsia, a la dècada de 1960, la història gira al voltant la vida d’una dona que ha vist morir a la seva família a la guerra. Es torna a casar amb un home ric, però el futur prometedor s’esfondra quan se n’adona que ell li posa les banyes. Una nova oportunitat neix quan Ino, una de les amants, li dona consol i l’escolta.