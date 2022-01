Audrey Hepburn i «El cant dels ocells»

L’encarregat de posar la música a la pel·lícula Secret People (1952) va ser Robert Gerhard. Fill de mare francesa i pare suís, va néixer a Valls el 25 de setembre de 1896 i, després de la Guerra Civil, es va exiliar a Anglaterra, on va participar a la banda sonora d’algunes pel·lícules i on va morir el 5 de gener del 1970. Havia tingut una estreta relació amb Pau Casals (que també va viure exiliat). En aquest vídeo podem veure com al minut 2:52 Audrey Hepburn balla al ritme d’El cant dels ocells. I, a més a més, al minut 2:20 també podem veure com l’acompanya la cançó popular catalana La mare de Déu quan era xiqueta.





Pinterest