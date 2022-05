L’artista Anna Ginsburg al curt What is beauty? (Què és la bellesa?) recorre els ideals de bellesa associats i imposats a les dones al llarg de la història. Per fer-ho se serveix d’obres d’art de totes les èpoques que han volgut representar el cos femení, des de la Venus de Willendorf o Les tres gràcies de Rubens, fins a imatges com les de Marilyn Monroe i Miley Cyrus.



“Vaig fer aquesta animació per a la meva germana petita. És una mostra de la pressió canviant (però que no s’atura mai) que pateixen les dones perquè encaixin als ideals físics. A les dones se’ns diu que ens estimem a nosaltres mateixes dins una societat amb uns valors que ho fan extremadament difícil. No espero que aquesta animació inspiri l’amor propi; només que ajudi a fer conscient tothom, dones i homes, de com i a quin ritme ha arribat a canviar “el cos ideal”. Intentar encaixar-hi sempre pot comportar molt de sofriment. Espero que les dones se sentin menys soles. Vull proporcionar una lleugera armadura amb què enfrontar-se a l’objectivació extrema que es fa de les dones i que ens envolta cada dia.»





[Què és la bellesa? Mireu com de sovint en canvia la definició. Reflexionem sobre els ideals que ens imposen i com de ràpid evolucionen, perquè no hi ha un estàndard de bellesa, així que deixem-nos celebrar la diversitat.]