El director de cinema Luis Buñuel va néixer el 22 de febrer del 1900 a Calanda i va morir el 29 de juliol del 1983 a Ciutat de Mèxic. Va convidar els espectadors a veure el cinema d’una altra manera. Va trencar els esquemes narratius convencionals i va recórrer a un temps no lineal. Un chien andalou (1929) és un curtmetratge que no deixa indiferent.



La peça va obtenir un gran reconeixement. El guió, oníric i poètic, el va fer a quatre mans amb Salvador Dalí. El van escriure durant sis dies a Cadaqués. La seqüència inicial, on s’esmola una navalla d’afaitar que talla en primer pla l’ull d’una dona, és un moment icònic del cinema i de la modernitat, que ha tingut molta influència en diferents camps artístics. El protagonista de la pel·lícula se sent tan amenaçat per l’educació tradicional que ha rebut com per la nova dona andrògina.





Foto: Bazmark