Cinema al MNAC

Catorze recomana la projecció de Professione: Reporter, de Michelangelo Antonioni, que es podrà veure a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya el dissabte 5 de febrer de 2022, a les 18.30 h. L’entrada és gratuïta i es recomana reservar plaça a través d’aquest enllaç.

En el marc del Festival BCNegra 2022 i de l’exposició Gaudí, el MNAC proposa aquest thriller metafísic d’Antonioni que inclou una usurpació d’identitat i una estudiant d’arquitectura fascinada per Gaudí. Jack Nicholson hi interpreta un periodista desil·lusionat que assumeix la perillosa ocupació d’investigador d’intrigues de la política internacional. El film, amb un particular estil road movie, va ser considerat per la crítica com un dels millors treballs del cineasta i escriptor italià. Presentarà la projecció Carmen Rodríguez, coordinadora científica de la Càtedra Gaudí-UPC.

La proposta forma part del cicle de cinema 7è Art. Cinema al museu, que també inclou la projecció de Delphine et Carole, de Callisto McNulty, i que actualitza la seva programació al web.

Què: la projecció de Professione: Reporter, de Michelangelo Antonioni.

On: a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Quan: el dissabte 5 de febrer de 2022, a les 18.30 h.

