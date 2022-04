Claudio Magris: «Els llibres els escriu la vida»

Claudio Magris va néixer a Trieste el 10 d’abril de 1939. Felicitem l’escriptor, traductor i acadèmic de la Universitat de Torí escoltant la conversa que va mantenir amb Josep Ramoneda durant el Pregó de la Lectura de Sant Jordi 2016.







1. Els llibres són llibres fins i tot quan són estúpids. Són sempre bones armes i no només lloms tallants amb què es pot trencar un cap.



2. Sempre hem de respectar i protegir els llibres, fins i tot aquells que no ens agraden.



3. Hi ha llibres que, precisament perquè són vius, també poden ser els nostres enemics.



4. Així com es pot estimar malament, també es pot llegir malament. La història està plena de llibres que s’han llegit malament.



5. Avui en dia encara, en el fons, penso que els llibres els escriu la vida, que arrossega les històries com el vent.



6. Tu passeges per les ciutats, trobes algú, t’explica una història, la fas teva. I l’autor és algú que ajunta històries que la vida li ha portat.



7. Hi ha llibres que de seguida et fascinen, com et fascina una persona, com t’enamores, com la música amb què t’identifiques. Llibres que sembla que hagis escrit tu encara que saps que no ets capaç de fer-ho.



8. L’autèntica raó de llegir un llibre és per aventura i per amor. Perquè sentim que hi ha quelcom que coneixíem d’una manera intuïtiva però que finalment comprenem i trobem.



9. Un llibre uneix molt, és com estimar la mateixa taverna.



10. Sovint escric als cafès perquè quan escric a casa i aixeco la vista i veig els llibres de Flaubert se me’n van les ganes d’escriure i m’entren les ganes de llegir.



11. [Parlant d’escriure en un diari els articles polítics] Estar en aquesta dimensió comporta embrutar-se les mans, ficar-les a la pols, embrutar-se buscant les coses. Hi ha aquest enorme estímul perquè el món se’t tira a sobre i hi ha vegades que, a diferència de quan tens temps per reflexionar i pensar, quan passa un esdeveniment tu escrius pensant mentre escrius, pot ser perillós però és un gran repte.



12. És el món, la veritat, qui escull els temes, no el periodista.



13. Recordo una frase que diu: a vegades el futur és millor que el present terrible, injust.



14. De totes les coses que he estat enamorat, encara n’estic.