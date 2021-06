Foto: Kiku Piñol



Immersos en el nostre particular combat del segle, la Sala Beckett torna a programar, després que les mesures de contenció de la pandèmia obliguessin a interrompre’n les funcions, l’obra que Denise Duncan va escriure assumint l’encàrrec del programa “Autor/a en residència” de la temporada 2019-2020. El combat del segle és una peça teatral inspirada en fets i personatges reals: el boxejador Jack Johnson, el primer afroamericà en aconseguir el campionat mundial dels pesos pesants i el combat que el va enfrontar pel títol a Jim Jeffries, qui havia de ser “La gran esperança blanca”.



Basat en fets reals



Denise Duncan, autora del text i directora del muntatge, s’inspira en el personatge de Jack Johnson, un boxejador fill d’esclaus alliberats que va arribar a ser campió mundial de la seva categoria, que va haver d’abandonar els Estats Units forçat per una sentència judicial injusta que el condemnava per la seva raça i que va girar pel món participant en combats amb tota mena d’oponents. Johnson va arribar a competir a Barcelona contra Arthur Cravan, i es va quedar a la ciutat un temps, un lloc on va poder gaudir de certa llibertat.



James J. Jeffries contra Jack Johnson, 1910. Foto: Wikimedia Commons



El muntatge que estrena la Sala Beckett és un exercici de ficció sobre el personatge real, un retrat que fuig de la biografia teatralitzada i juga a imaginar el que hi pot haver en els punts cecs de la història de Johnson, que canviava lleugerament el seu relat cada cop que el narrava. A El combat del segle tres personatges femenins, tres nimfes, parques, cantants i cabareteres el porten a recordar el seu passat i reviure’l, però també fan de catalitzador del seu present i li anuncien el futur. Amb el seu acompanyament l’espectador coneix les lluites que va guanyar Johnson al ring i totes les que va perdre amb les dones de la seva vida.



Foto: Kiku Piñol



Violència i fragilitat



La història parla de la boxa, un esport marginal que ens recorda que tenim la pulsió de la violència, individual o col·lectiva, però també és un relat sobre la fragilitat humana, sobre la cerca d’amor i reconeixement, encara que sigui a plantofades.



El Jack Johnson d’El combat del segle és Armando Buika, que es mesura al ring amb el Jeffries que retrata Alex Brendemühl mentre Queralt Albinyana, Andrea Ros i Yolanda Sikara guien i provoquen el protagonista cap a la redescoberta de la seva història.







El combat del segle



A la Sala Beckett, fins al 13 de juny de 2021.



Text i direcció: Denise Duncan.

Traducció: Marc Rosich.

Direcció musical: Marco Mezquida.

Repartiment: Queralt Albinyana, Alex Brendemühl, Armando Buika, Andrea Ros i Yolanda Sikara.



Funcions: de dimarts a dissabte, a les 20h, diumenge, a les 19 h.

Entrades: de 10 a 20 euros.



Foto: Kiku Piñol