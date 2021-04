El 1985 es va estrenar Nits de sol (White Nights), una pel·lícula dirigida per Taylor Hackford i protagonitzada pel ballarí Mikhaïl Baríxnikov, Gregory Hines, Hellen Mirren i Isabella Rossellini. A la primera escena, Nikólai, el ballarí encarnat per Baríxnikov, interpreta un fragment de Le jeune homme et la mort (El jove i la mort), un ballet coreografiat per Roland Petit, amb llibret de Jean Cocteau, sobre la Passacaglia en do menor BWV 582 de Johann Sebastian Bach orquestrada per Ottorino Respighi. L’acompanya la ballarina Florence Faure.





L’organista Reitze Smits interpreta la Passacaglia i Fuga en do menor BWV 582 de Johann Sebastian Bach.