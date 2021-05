Ens enfilem al Trapezi

Nueveuno Circo participen al Trapezi 2021 amb el muntatge “Suspensión”

Catorze recomana la nova edició (i ja és la 25a) de la Fira de Circ de Catalunya Trapezi, que portarà acrobàcia, equilibri, cabaret i humor a Reus del 12 al 16 de maig de 2021.

La Fira Trapezi és un aparador perfecte per mostrar el millor talent del circ contemporani actual, i, per donar suport al sector més proper, enguany la programació la formen companyies i artistes catalans i de l’estat espanyol que presenten propostes artístiques de gran qualitat i que, a més, dibuixen un panorama del circ a casa nostra. Trapezi torna a apostar per les Memòries poètiques, unes peces de format audiovisual que apropen els processos creatius al públic i que van sorgir, el 2020, de la necessitat i el convenciment de la importància d’apostar per la difusió del circ inclús en pandèmia.

A més dels espectacles que presenten la Cia. Pepa Plana, Nueveuno Circo, Celeste Alías i molts més (aquí en podeu consultar la programació completa) , per promoure la difusió internacional dels espectacles i de la mateixa fira, s’ha impulsat la convocatòria internacional dels Premis Trapezi Peces Audiovisuals, que volen incentivar la investigació de la representació del circ en l’audiovisual així com promoure la creació de peces audiovisuals que documentin diversos aspectes d’aquest art.

Què: la 25a edició de la Fira de Circ de Catalunya Trapezi.

On: a Reus.

Quan: del 12 al 16 de maig de 2021.

Més informació.