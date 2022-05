Escenari.diba.cat, tot el teatre municipal a un clic

Klé – Companyia Addura Teatre. Foto: Núria Aguadé



Els teatres i els auditoris dels pobles i ciutats de les comarques de Barcelona acullen cada temporada més de dos milers d’espectacles. Muntatges de teatre, música, dansa, titelles, circ… sovint giren per diferents municipis i representen una excel·lent oportunitat per veure espectacles d’arreu del territori. La Diputació de Barcelona recull tota aquesta programació en el portal web escenari.diba.cat, que manté actualitzada la cartellera a través de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de l’Àrea de Cultura, perquè tu en puguis gaudir!

D’aquesta manera, en un únic portal trobaràs informació sobre l’activitat professional dels espais escènics d’un centenar de municipis, en un web que també inclou un catàleg amb les dades bàsiques de les companyies i dels professionals que poden actuar als teatres, sales i auditoris de les comarques barcelonines.

Infinit – Companyia Humanhood. Foto: Tom Viser



Oferta artística de proximitat

El portal escenari.diba.cat recull totes les funcions programades en els propers dies i et facilita fer les cerques per nom de companyia o espectacle, per municipi o comarca, per data, per gènere (teatre, música, dansa, circ) i per públic (adult o familiar). De cadascun dels espectacles et mostra una imatge, la informació d’interès, les dates i els horaris i l’adreça de l’espai on es representa, així com la sinopsi, la fitxa artística, el preu i un enllaç per adquirir les entrades. A més, es destaquen els espectacles recomanats d’acord als criteris de qualitat artística que segueix l’ODA. I també hi trobaràs un mapa de la província de Barcelona amb tots els espais escènics geolocalitzats que et permetrà tenir una visió general de la seva ubicació al territori i trobar aquell espectacle que estigui més a prop teu i que més et pugui agradar.

Amb tota aquesta informació, disposaràs dels elements essencials per estar al dia de l’oferta escènica de proximitat i així poder escollir molt fàcilment els teus espectacles preferits per gaudir de la cultura en viu, ben a prop de casa.

Més informació a escenari.diba.cat

Terra – Companyia Silver Drops. Foto: Antonio Navarro Wijkmark

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.