Estem fets de la matèria dels records

Imatge promocional de «Vaig ser pròsper»

Cinc obres finalistes optaven a guanyar el Premi BBVA de Teatre 2021, que convoquen la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA. El guardó té l’objectiu de donar suport a la creació teatral i ajudar en la difusió de l’espectacle guanyador que, gràcies al premi –una gira valorada en 20.000 euros–, serà inclòs a la programació d’un dels esdeveniments teatrals més importants del país, el festival Temporada Alta.

A la gala celebrada L’Atlàntida de Vic, el jurat, integrat per l’actriu Mireia Aixalà; la representant de l’AADPC i actriu, Ariadna De Guzman; el programador de L’Atlàntida de Vic, Ramon Ferrer; la representant de Temporada Alta, Laura Iglesias; i el director del Premi BBVA de Teatre, Joan Roura, ha acordat guardonar Vaig ser pròsper, de Projecte Ingenu “per la valentia i el risc d’una posada en escena atrevida i complexa. Un treball escènic amb precisió i coordinació, i un fil dramatúrgic soterrat que traspua estèticament al llarg de l’obra”.

Vaig ser pròsper pren l’última gran obra de Shakespeare, La Tempesta, com a punt de partida per a una exploració de la naturalesa de la senectut humana. “Un premi d’aquestes característiques suposa una gran oportunitat per guanyar visibilitat i donar-nos a conèixer arreu del terriotri”, expliquen des de Projecte Ingenu. Amb els altres espectacles finalistes han tingut l’oportunitat d’actuar a diferents localitats de Catalunya, cosa que, celebren, “ajuda a que la cultura s’escampi arreu i ens permet arribar a un públic diferent del que ja ens segueix la pista i, així, generar xarxa amb diferents professionals del sector i equipaments del país”.



Més premis per al teatre

A més del guardó per a Vaig ser pròsper, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) ha concedit en aquesta edició del certamen els premis a millor interpretació a Anna Alarcón, actriu de l’obra Una galaxia de luciérnagas, i a Francesc Ferrer, actor de Ramon. La millor direcció ha estat per a Marc Chornet, de Vaig ser pròsper.