Fred Astaire, ballant per sempre

Fred Astaire, nom artístic de Frederick Austerlitz, va néixer a Omaha el 10 de maig de 1899 i va morir a Los Angeles el 22 de juny de 1987. Astaire va aconseguir una gran popularitat com a actor, cantant, coreògraf i ballarí de teatre i cinema, i va rodar fins a trenta-una pel·lícules, deu d’elles amb Ginger Rogers, amb qui va formar una de les parelles artístiques més recordades de Hollywood.

El 1950, l’Acadèmia de cinema dels Estats Units va concedir-li un premi Oscar especial a la trajectòria artística (que va recollir Rogers en nom seu). Vint anys més tard, el 1970, Fred Astaire va pujar a l’escenari dels premis d’aquell any per presentar un dels guardons. El seu acompanyant, l’actor i còmic Bob Hope, li va demanar si no trobava a faltar ballar i si era cert que no ho havia fet mai als Oscars. Astaire ja tenia més de setanta anys, i això és el que va passar.