Història d’un vent que fa deserts

Imatge de l’espectacle Loo Foto: Ponten Pie

Catorze recomana l’espectacle Loo, de la companyia Ponten pie, que es pot veure al CosmoCaixa del 23 de desembre al 5 de gener, a les 17 h; els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, a les 12 h. El preu de l’entrada és de 6 € (els clients de Caixabank gaudeixen d’un descompte del 50%).

Aquest espectacle explica la història d’un vent asiàtic anomenat Loo, molt càlid i sec, que actua durant les tardes d’estiu i empeny les dunes del desert de manera que devasta les zones humides, les selves i els oceans. El Loo deixa paralitzats els vaixells enmig d’un mar de sorra i els impedeix per sempre més la possibilitat de navegar.

L’espectacle, una producció de Ponten Pie i el Festival El Més Petit de Tots, s’adreça a un públic entre 2 i 5 anys i retrata, de manera poètica, com i per què el vent desertitza. Es tracta d’una proposta no convencional, sense text i sensorial. El 2016 va rebre el Drac d’Or al millor espectacle infantil a la Fira de Titelles de Lleida i el 2017 el Premi FETEN al millor espectacle per a la primera infància.

Què: l’espectacle Loo.

On: al CosmoCaixa (carrer d’Isaac Newton, 26, Barcelona).

Quan: del 23 de desembre al 5 de gener, a les 17 h; els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, a les 12 h.

Més informació.