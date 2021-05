L’Àtica, ben a prop

Martina Covone participa al Festival Àtica amb “TIUS, todo cerrado en una estancia”

Catorze recomana la cinquena edició del Festival Àtica, que apropa les arts escèniques al públic durant els dies 29 i 30 de maig de 2021 a tres escenaris secrets de Vilafranca del Penedès.

Àtica ofereix una programació d’espectacles eclèctica, sempre en petit format, on la proximitat entre artistes i espectadors són essencials. Enguany, malgrat la situació actual, el festival segueix apostant perquè les arts escèniques es mantinguin vives, actives i segures, i ho fa programant tres espectacles que es podran gaudir (o bé el dissabte o bé el diumenge) adquirint una única entrada al preu de 22 euros a través del web del festival. Tots els espectadors assistiran, fent un rotatiu, a les tres propostes sense creuar-se durant el festival i la localització dels espectacles es mantindrà en secret fins a l’últim moment. Hi participen la Companyia Miquel Barcelona, que presenta l’espectacle de dansa Parrà, Martina Covone, amb TIUS, todo cerrado en un estancia, i Ricky, el profesor de tenis, que hi posarà humor i circ amb El mismo.

Què: la cinquena edició del Festival Àtica.

On: a Vilafranca del Penedès.

Quan: els dies 29 i 30 de maig de 2021.

