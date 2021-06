El límit de l’empatia

Davant dels problemes dels altres hi ha qui passa de llarg o qui els absorbeix de dalt a baix, fins a fer-se’ls seus. Hi ha d’haver una distància protectora entre el dolor dels altres i el nostre? On comença i acaba l’ajuda que puguem oferir? L’animació Side Effects (dirigida per Eleonora Stella Hariyono Oeiens) ens anima a cuidar els altres sense oblidar-nos de nosaltres.