Modes que mai no haurien de tornar

Alguns pentinats, combinacions de color impossibles, muscleres com la muntanya de Montserrat… De tant en tant es recuperen modes del passat, però n’hi ha que, pel bé del planeta i també del futur dels humans, no haurien de tornar mai. El Govern de les Illes Balears ha llançat una campanya contra l’ús abusiu del plàstic i d’altres materials d’un sol ús i per conscienciar de la importància de tenir cura del nostre entorn i ho ha fet amb uns vídeos plens d’humor que parodien els espots infocomercials i l’estètica vuitantera.





Imatge de la campanya “Passa del plàstic” del Govern de les Illes Balears