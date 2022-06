Necessito un canvi

Més que demanar desitjos a la vida i esperar que per art de màgia caiguin del cel, què et demanaries a tu mateix? Aquí, ara i així és el títol de la nova campanya d’estiu d’Estrella Damm. Ideada per Oriol Villar i realitzada per Nacho Gayán, ens presenta la història de l’Èric, un forner que fa un viatge en què es retroba amb el passat i al mateix temps viu experiències que mai hagués imaginat. Tal com acaba dient: “El temps que ens ha tocat viure és la meva vida, i ara sé com la vull viure”.



La banda sonora és obra de Rigoberta Bandini i està interpretada per Santi Balmes i Clara Viñals.