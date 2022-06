Obrim el Portalblau

El Festival Portalblau va néixer l’estiu de 2008 al municipi de l’Escala i, al llarg de totes les seves edicions, ha ofert un ampli ventall de propostes culturals i de qualitat i ha comptat amb la participació d’artistes provinents d’arreu del món. Enguany arriba a la seva quinzena edició amb una programació encara més diversa i més estesa en el temps, entre el 26 de març i el 15 d’agost, que dona cabuda a totes les disciplines artístiques, des de la música fins al teatre, el circ, la dansa, la literatura, la poesia, el pensament i la fotografia. Us presentem 14 de les propostes (en podeu consultar la programació completa en aquest enllaç) amb què el festival omplirà l’Escala i Empúries de cultura i art per a tots els gustos i sensibilitats.



1. Pol Batlle i Rita Payés.

Dissabte 18 de juny, a les 21 h, L’Alfolí de la Sal (L’Escala)

Deixant enrere l’imaginari artístic i sonor del grup Ljubliana & The Seawolf, Pol Batlle comença una nova història que és un cant a la vida que sembla pausada, però en realitat continua florint amb totes les seves conseqüències. Un projecte amb un imaginari extens i filosòfic que permet realçar una música més concisa i bucòlica. Una intimitat consumada, la màgia de l’hàbit i la poesia del gest. Pol Batlle arriba al Festival Portalblau acompanyat per una veu de luxe, la Rita Payés, per presentar el seu nou treball discogràfic, Salt Mortal.



2. Canvi climàtic i futur sostenible, amb Joandomènec Ros i Carles Duarte.

Dissabte 2 de juliol, a les 19:30 h, L’Alfolí de la Sal (L’Escala)

El canvi climàtic ja és evident i els seus múltiples efectes, gairebé tots negatius, ja són aquí. N’hem de prendre consciència per evitar que siguin més greus, però què podem fer-hi, personalment i col·lectiva? Els podrem apaivagar o ens hi haurem d’adaptar? La crisi de la pandèmia, les crisis socials i l’emergència climàtica han canviat el món que coneixíem, i nosaltres també ho haurem de fer. L’ecòleg Joandomènec Ros conversarà sobre amb Carles Duarte. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.



3. Licaó. Apologia del desig, de Dimitris Dimitriadis.

Divendres 22 de juliol, a les 20:30 h, Camp de les Aromes (L’Escala)

Dimitris Dimitriadis (Tessalònica 1944), un dels grans dramaturgs del nostre temps, s’acosta a les últimes hores de Sòcrates a través dels ulls del seu jove i atractiu deixeble Licaó. A través de la mirada del jove, el dramaturg erigeix una torrencial apologia del desig d’oferir-se a l’altre, capaç de transformar de soca-rel la nostra existència ètica i política. Un text on es condensen les grans turbulències que bateguen sota les nostres rutines, més o menys acomodades al mercadeig d’emocions i als afanys de lucre, perdurablement inscrites en insatisfaccions sovint estèrils. Albert Arribas posa en escena aquest text sobre el desig en un espectacle de format íntim i reduït amb la interpretació de l’actor Sergi Torrecillas.



4. Mahi Binebine i Manuel Forcano

Dissabte 23 de juliol, a les 19:30 h, L’Alfolí de la Sal (L’Escala)

L’escriptor, pintor i escultor originari de Marràqueix Mahi Binebine és conegut per la seva literatura de denúncia on reflecteix els problemes socials que afecten la riba sud de la Mediterrània, com les màfies, la immigració il·legal o la repressió política. El seu traductor al català, el poeta Manuel Forcano, l’entrevistarà per desplegar els angles secrets d’aquest creador d’imatges i les històries d’una tradició literària veïna, enorme, espectacular, però molt desconeguda encara a casa nostra. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.



5. Espera, de la Companyia de circ eia.

Diumenge 24 de juliol, a les 20 h, La Riba (L’Escala)

Espera (Premi de la crítica de Catalunya 2017 al Millor espectacle de carrer) és un espectacle de circ participatiu on el públic està convidat, de manera sensible i molt subtil, a viure de prop les acrobàcies que succeeixen a escena. En una atmosfera que ens transporta a un lloc fora de temps, conformat per gestos simples, els acròbates es converteixen en artesans del moviment i apareixen paisatges perduts, plens d’expressions humanes i trobades sinceres.



6. Òxid, de Nora Baylach.

Divendres 29 de juliol, a les 20 h, Plaça Víctor Català (L’Escala).

Un espectacle de dansa contemporània que neix com a acte inaugural de l’escultura “Transformador del Temps”, de Manel Batlle, a la ciutat de Granollers. A posteriori, es descobreix el lligam entre quatre generacions diferents que, gràcies a la figura del drapaire, es narren i es teixeixen entre elles. Més enllà del plantejament escènic, aquesta proposta abraça les ganes de transformar un espai físic mitjançant la recerca d’un paisatge àrid. El retrobament generacional serà el desencadenant d’una oxidació a escena.



7. Bluets, amb Míriam Cano.

Diumenge 31 de juliol, a les 21 h, Jardí Clos del Pastor (L’Escala).

El color blau, el color del festival Portalblau, obsessiona l’escriptora nord-americana Maggie Nelson, que desgrana, al conjunt de textos breus Bluets (L’Altra Editorial) la seva relació amb aquest color, però també explica, d’una manera íntima i descarnada, la història d’un desamor. La traductora al català del llibre, Míriam Cano, en dirà en veu alta una selecció de fragments, que aniran des del lapislàtzuli fins al dolor de la pèrdua i l’enyor.



8. MedFoto 2022: El mar i les persones.

Del 5 d’agost fins al 4 de setembre, Club Nàutic (L’Escala).

El mar és cultura i història de l’Escala. Un medi de treball i d’esbarjo per a l’home i l’hàbitat de milers d’espècies d’animals i vegetals que configuren el seu paisatge. Aquesta exposició neix de la iniciativa de Fundació Alive i Club Nàutic l’Escala, creadors del MedFoto, el primer Concurs de Fotografia de la Mediterrània i mostra la selecció de les 43 propostes finalistes del concurs, 43 maneres de veure i entendre la relació entre el mar i les persones amb la sostenibilitat com a clau per al seu futur.



9. Beth i Laura Andrés.

Divendres 5 d’agost, a les 21 h, Mar d’en Manassa (L’Escala).

Beth Rodergas i Laura Andrés van viure l’explosió de la seva popularitat gràcies a Operación Triunfo, però no va ser fins fa dos anys que es van conèixer en un plató de Televisió un 8M. D’aquesta trobada neix una història musical anomenada Natural Women, un homenatge, un viatge sonor de dones meravelloses que van brillar (i encara ho fan) en forma de música i cançons, un disc de dones versionant a altres dones.

10. Gio Symphonia.

Diumenge 7 d’agost, a les 21 h, Mar d’en Manassa (L’Escala).

Com sonaria el gran simfonisme de les bandes sonores més famoses de la història passat pel sedàs de la música de cambra? La GIO, l’orquestra simfònica de Girona, presenta aquest concert que representa un viatge a través de la història del cinema, des de la nostàlgia dels clàssics en blanc i negre fins a l’èpica de la ciència-ficció més actual, amb una narració entre blocs musicals que ens desvelarà anècdotes i interioritats del món de Hollywood, de la mà del director i arranjador de l’espectacle, Marc Timón. Star Wars, Indiana Jones, ET, Harry Potter, El Padrí, Psicosis, Casablanca, La vida és bella, La llista de Schindler… Un viatge musical a través de la història del cinema



11. Clara Peya.

Dilluns 8 d’agost, a les 21 h, Mar d’en Massana (L’Escala).

Clara Peya presenta el seu onzè disc, Perifèria, que s’inspira en els espais de pas, en els marges, en allò que no han volgut que mirem, perifèries reals i emocionals que emmarquen i classifiquen el normatiu i les necessitats de dinamitar-ho tot per habitar un nou espai sense límits. Peya proposa un viatge a les fronteres del so, a través d’un estil pop amb electrònica minimalista i un nou repertori de cançons profundes i compromeses combinades amb passatges instrumentals.



12. Més lloc per a la fosca.

Dimecres 10 d’agost, a les 21:30 h, Claustre del MAC-Empúries (L’Escala).

Un espectacle electrònic d’arrel –i de terror– tant poètic com transgressor basat en Solitud, de Víctor Català. Amb unes línies de pensament molt marcades: des de l’ecofeminisme i posant el focus en el diàleg passat-present i amb un lema sobre la violència de gènere clar: tota cosa estada deixa senyal. L’artista i investigadora en performance studies Elvira Prado-Fabregat estudia la relació entre la tradició oral i l’univers mític construït per Caterina Albert en aquesta recerca a quatre mans amb el pianista i compositor Carles Viarnès.

13. Texas.

Dijous 11 d’agost, a les 22 h, Fòrum Romà d’Empúries-MAC (L’Escala).

Texas torna als escenaris per presentar Hi, el seu desè treball d’estudi que commemora el 30è aniversari del seu àlbum de debut, Southside. El disc compta amb col·laboracions molt especials, com la de Clare Grogan o Richard Hawley, exmembre de Pulp. En aquest concert, únic a Catalunya aquest estiu, la banda escocesa presentarà en directe els seus nous temes i farà un repàs a tots els seus grans èxits.

14. Stay Homas.

Divendres 12 d’agost, a les 22 h, Fòrum Romà d’Empúries-MAC (L’Escala).

Stay Homas van enamorar milions de persones de tot el món durant la pandèmia i es van establir com una de les bandes emergents més consolidades del panorama musical. L’any 2020 van publicar Desconfination, una mixtape amb una selecció de cançons del confinament i van presentar el seu primer treball discogràfic, Agua. Aquest 2022 han publicat Here2Play, un recopilatori de sis cançons que van néixer en el terrat de la seva casa i que cobren vida en format digital amb col·laboracions de Rubén Blades, Manu Chao, Juanito Makandé i Vic Mirallas.