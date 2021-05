Peralada, on habiten les emocions

El Festival Castell de Peralada celebra aquest estiu el 35è aniversari i ho fa amb moltes ganes de retrobar-se amb el públic. Del 16 de juliol fins a l’1 d’agost, les arts confluiran en un escenari que recollirà les emocions d’artistes i espectadors gràcies a un programa artísticament ambiciós i compromès amb la millor dansa, amb l’òpera i les veus de la lírica més importants del moment, però també amb els artistes de casa i amb la projecció internacional.





La dansa, un segell d’identitat de Peralada

La dansa continuarà sent la protagonista absoluta del festival, que reserva la inauguració d’aquesta 35a edició per a Ballet for Life o Le presbytère, un ballet (que es podrà gaudir els dies 16 i 17 de juliol) creat pel coreògraf Maurice Béjart inspirat en les figures de Freddie Mercury i del ballarí argentí Jorge Donn, dos artistes que van morir massa joves per causa de la Sida. L’espectacle, on convergeixen el geni de Mozart, la força de Queen, i l’estètica de Versace, parla de la mort però, per sobre de tot, és un cant a la vida, un acte d’amor traslladat a l’escenari pel Béjart Ballet Lausanne, sota la direcció artística de Gil Roman.

El 22 de juliol, el Ballet de Barcelona estrenarà Perspectives, un espectacle basat en la figura del seu director artístic, Chase Johnsey, que ha trencat motlles en el món de la dansa clàssica revolucionant les estrictes normes de gènere inherents a aquesta disciplina artística. La companyia catalana debuta al festival amb un espectacle que convida a emprendre un viatge cap a un món de lluita, de somni i de transformació a partir de la figura icònica del cigne i la música de Txaikovski.

El divendres 23 de juliol el Castell de Peralada es vestirà de gala per homenatjar Carmen Mateu, fundadora del festival, gràcies al talent de cinc dones, cinc ballarines que, dirigides per Monica Hamill i Iratxe Ansa, seran el cos de Ballet Under The Stars. Lucía Lacarra (Premi Nacional de Dansa 2005), Dores André (ballarina principal del Ballet de San Francisco), Ada González (solista del Ballet de l’Òpera de Bucarest), Maria Khoreva (solista del Ballet Mariïnski) i la mateixa Iratxe Ansa (Premi Nacional de Dansa 2020) pujaran a l’escenari amb els ballarins Matthew Golding, Xander Parish, Jorge García Pérez i Igor Bacovich per interpretar extractes de peces de dansa moderna i grand pas de deux del repertori clàssic conegut, virtuós i mundialment famós, des dels clàssics com Giselle, fins a coreografies més recents de Christopher Wheeldon i Myles Thatcher.





Música, de la lírica fins a la Farsa

El programa musical del 35è Festival de Peralada proposa un viatge per la lírica, però també per projectes d’altres estils, plens d’intimitat però també de potència. Així doncs, el 24 de juliol, el tenor Benjamin Bernheim, un dels més destacats de la seva generació, oferirà un recital on combinarà cançó amb àries d’òpera, mentre que el cantant i compositor Rufus Wainwright actuarà en solitari, a la guitarra i al piano, amb el seu muntatge Ah! Live Again. Unfollow The Rules solo.

La companyia del Teatro Real de Madrid, sota la direcció de l’italià Nicola Luisotti, interpretarà el 25 de juliol un dels títols més impactants de Giacomo Puccini, Tosca. Ho farà en versió concert amb les brillants veus, reunides pel festival, de la soprano Sondra Radvanovsky, el tenor Jonas Kaufmann i el baríton Carlos Álvarez en els papers principals. Peralada estima l’òpera, i perquè la grandesa d’aquest gènere arribi també als públics més joves, la nit del 29 de juliol ha progamat Opera Followers, ideat per Albert Estany, un recital fresc i en clau d’humor on un mestre de cerimònies youtuber convidarà els espectadors a iniciar un viatge per entrar de manera progressiva en un univers musical que comptarà amb les veus de la mezzosoprano Olga Syniakova i el baix Manuel Fuentes, guanyadors del Premi Extraordinari Festival Castell de Peralada al Concurs Tenor Viñas 2020 i 2021.

L’òpera escenificada també serà present en aquesta edició del festival. Ho farà el 30 de juliol gràcies a Händel i el seu Orlando (HWV 31), amb una direcció d’escena signada per Rafael R. Villalobos que estableix vincles entre el triangle amorós entre Angelica, Medoro i Dorinda, l’Orlando de Virginia Woolf i The Hours, on la mateixa escriptora es converteix en personatge de novel·la. La producció comptarà amb el conjunt barroc Vespres d’Arnadí, dirigit per Dani Espasa, i les veus de Xavier Sabata (Orlando), Sabina Puértolas (Angelica), José Antonio López (Zoroastre), Marie Lys (Dorinda) i Eve-Maud Hubeaux (Medoro).

La soprano noruega Lise Davidsen, que va debutar de manera aclaparadora el 2019 al Festival de Bayreuth i al Metropolitan de Nova York, interpretarà el 31 de juliol un programa d’òpera i cançó amb tota la veracitat que transmeten les seves interpretacions gràcies a la fidelitat al text i al seu sentit narratiu, conduïts per una veu i un timbre que l’han dut a ser comparada amb grans noms de la lírica i aclamada com la veu wagneriana del moment. El mateix dia, i en un altre espectre musical, l’artista de Palafrugell Sílvia Pérez Cruz presentarà Farsa (género imposible), el seu darrer treball, on reuneix cançons fetes en col·laboració amb altres disciplines artístiques com la dansa o el teatre. Ho farà acompanyada només pel ballarí Andrés Corchero en un espai íntim, cru, preparat per establir un diàleg directe i sense filtres amb el públic.

Finalment, l’1 d’agost tindrà de protagonistes el llegendari conjunt instrumental i vocal Les Arts Florissants, dirigit per William Christie, que tornarà a portar l’obra de Händel al festival amb la seva interpretació de la cantata pastoral Aminta e Fillide. I també el tenor mexicà Javier Camarena, que serà l’encarregat de clausurar la programació amb la gala lírica del 35è aniversari, un concert amb música de Delibes, Bizet, Donizetti, Mozart i Puccini on serà acompanyat per les bases estables del Gran Teatre del Liceu.