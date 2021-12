Serguei Prokófiev va néixer el 23 d’abril del 1891 a Donetsk (Ucraïna) i va morir el 5 de març del 1953 a Moscou. L’any 1936, el Teatre Infantil Central de Moscou va encarregar-li una obra musical pensada expressament per a canalla i Prokòfiev va escriure Pere i el llop, un conte musical a partir d’un text adaptat pel mateix compositor en què cada personatge té associat un motiu musical i un instrument característic: en Pere són les cordes, l’avi sona com el fagot, el gat és el clarinet, un oboè fa d’ànec, l’ocell és representat per la flauta travessera, la presència del llop és anunciada per les trompes i les timbales i el bombo il·lustren els caçadors.



Pere i el llop s’ha enregistrat en innombrables ocasions i personalitats il·lustres com David Bowie, Sting i Peter Ustinov han prestat la seva veu al narrador de la història. L’animadora i realitzadora britànica Suzie Templeton va dirigir l’any 2006 Peter and The Wolf, un curt d’animació fet amb la tècnica de l’stop motion, en què va prescindir del narrador i va basar-se en la història i la música de Prokòfiev per desenvolupar-la visualment. Peter and The Wolf va ser guardonat amb l’Oscar al millor curt animat l’any 2008.







El conte interpretat per L’Ensemble Orquestra de Cadaqués i narrat en català per l’actor Jordi Sànchez: