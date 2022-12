El teu gest compta: a les plataformes, busca audiovisual en català!

Foto: Towfiqu Barbhuiya

És divendres, per fi ets a casa. El cansament de tota la setmana passa factura, t’estires al sofà, entres a la teva plataforma preferida i busques la pel·lícula o la sèrie que més t’agrada… Ep! Un moment, has mirat si hi ha l’opció de veure-la en català?

És un gest important! Ara mateix és més possible que mai que a les opcions d’àudio i de subtítols hi trobis l’opció del català entre les llengües a seleccionar. Això s’explica gràcies a l’acció que està duent a terme el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya aquesta legislatura, i que té per objectiu fer possible que la llengua catalana sigui més present al món audiovisual. Aquesta acció es pot resumir breument en dos sentits: per una banda, més diners perquè el sector català creï pel·lícules i sèries en la nostra llengua; i, per altra banda, més relació amb les plataformes perquè aquestes incorporin el català.

Tradicionalment, Catalunya és un país audiovisual. Un gran exemple d’això és “Alcarràs”, la producció catalana dirigida per Carla Simón que va guanyar l’Os d’Or de la Berlinale. Sens dubte, una de les fites més importants de la cinematografia catalana. I en la nostra llengua, amb normalitat! A Catalunya hi ha un talent creatiu enorme que fa anys que treballa obtenint uns resultats magnífics que han esdevingut una referència. Però també és veritat que molts grans professionals d’aquest àmbit, i de casa nostra, han hagut de marxar a trobar feina fora.

Per això el Departament de Cultura també impulsa el projecte del Catalunya Media City, un hub audiovisual amb platons, formació, espais de postproducció… Que es construirà als peus de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs i Badalona, i que servirà per retenir aquest talent, potenciar-lo i convertir-lo en el far de les noves generacions de professionals. En aquesta indústria audiovisual, per cert, també hi entra el videojoc, que a casa nostra juga un paper molt rellevant. I tot plegat, reforçat i consolidat com a línia estratègica de Govern, a través del Pacte Nacional per la Llengua, que és un projecte de país que vol implicar els màxims agents polítics i socials possibles en el foment de la llengua catalana en sectors tan estructurals i transversals del panorama cultural català com són els audiovisuals i les plataformes en general.

Per tant, tenim sector, tenim voluntat política i tenim relació amb les plataformes. L’equip de la consellera Natàlia Garriga manté interlocució directa amb cadascuna d’aquestes empreses. El Departament de Cultura ha establert un seguit de complicitats que tenen un doble objectiu: per una banda, afegir als catàlegs els doblatges i els subtítols en català ja existents (produïts amb anterioritat per Televisió de Catalunya o la Secretaria de Política Lingüística); per altra banda, esperonar les plataformes perquè ofereixin el seu propi contingut en llengua catalana; i finalment, aconseguir que aquestes empreses entrin en la coproducció d’obres en la nostra llengua.

La resposta i el compromís de serveis com Netflix, amb qui es va acordar el mes de març incorporar el català (en el doblatge o en els subtítols) a una setantena de títols cada any, ha estat molt positiva. I això ha generat una onada a la qual estan pujant altres grans plataformes com són Amazon Prime o Disney, que estan incrementant per iniciativa pròpia la presència de la nostra llengua en el seu catàleg. I cal destacar la tasca que sempre ha fet Filmin, nascuda a casa nostra i que des d’un bon inici ha estat sensible a la realitat lingüística del català, o la feina de desenes de voluntaris que incentiven l’activisme lingüístic i la conscienciació a les xarxes.

Amb tot aquest esforç, com a usuari no pots desaprofitar l’oportunitat de poder gaudir de continguts en la teva llengua. Relaxa’t, seu al sofà i escolta la impressionant veu de l’Estel Tort interpretant la Galadriel a ‘Els Anells de Poder’, o qualsevol altre doblatge en català! La feina de fons s’està fent. Ara ets tu qui tens l’oportunitat de canviar d’hàbits en només un clic. Ens ajudes a normalitzar la llengua? Fem un gir de guió per a l’audiovisual en català!