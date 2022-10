Els principis de Groucho Marx

L’humorista Groucho Marx va néixer el 2 d’octubre del 1890 i va morir el 19 d’agost del 1977. El recordem amb 14 de les seves reflexions enginyoses.



Foto: Pinterest



1. Només hi ha una manera de saber si un home és honest: li ho preguntes. Si respon que sí, segur que és corrupte.



2. Mai acceptaria pertànyer a un club que admetés entre els seus membres algú com jo.



3. La humanitat, partint del no-res i a còpia d’esforç, ha arribat a assolir les cotes més altes de misèria.



4. La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar-hi els remeis equivocats.



5. Tot el que soc ho dec al meu besavi, Cyrus Tecumseh Flywheel. Va ser un gran home. Si encara visqués, tot el món parlaria d’ell. Per què? Perquè tindria 140 anys.



6. No és vostè la senyora Smith, la filla del banquer multimilionari Smith? No? Perdoni, per un moment he pensat que m’havia enamorat de vostè.



7. El matrimoni és la principal causa del divorci.



8. Pot ser que tal persona sembli un idiota i que actuï com un idiota, però no et deixis enganyar: realment és un idiota.



9. Aquests són els meus principis. Si no li agraden, en tinc d’altres.



10. Si un gat negre es creua en el teu camí, vol dir que l’animal va cap a algun lloc.



11. Hi ha moltes coses a la vida més important que els diners. Però són tan cares!



12. L’edat no és particularment interessant, tothom pot arribar a vell. L’únic que has de fer és viure prou temps.



13. Penso viure per sempre o morir en l’intent.



14. Citeu-me dient que m’han citat malament.





L’última aparició televisiva de Groucho Marx, al xou de Bill Cosby el 1973: