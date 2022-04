Sona tan bé

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha fet una campanya per mostrar una situació massa freqüent: una persona entra en un establiment i, automàticament, canvia al castellà. Els protagonistes són Sarai Cerro i Héctor Juezas, està dirigit per Àlex Martínez Orts i el nom del vídeo, El tobogan, fa referència a una cançó de Zoo. Us convidem a veure com s’espolsen els prejudicis –i a fer-ho quan us trobeu en aquesta situació.



El primer episodi d’aquesta campanya recuperava les paraules d’abans: