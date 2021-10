Tetes per tetes

“Les tetes de les dones, els mugrons puntualment, són censurats en algunes xarxes socials. Inclús si el que fan és mostrar un autoexamen mamari per reduir el risc de càncer de mama. Però hem trobat un parell de tetes que són incensurables, les de l’Enrique.”



Així comença aquest vídeo de Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA), una associació argentina que ha elaborat aquesta breu guia d’autoexploració mamària en què, amb enginy, es fa ús d’un model masculí per esquivar la censura que fan les xarxes socials dels pits femenins. TetasxTetas –el nom d’aquesta campanya– vol servir per ensenyar quins són els passos d’una correcta autoexploració que pot permetre la detecció precoç d’un possible càncer de pit i, alhora, denunciar la censura i posar en evidència la necessitat de comunicar clarament com s’ha de dur a terme aquest tipus d’examen.