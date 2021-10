Imatge de la pel·lícula Wheel of fortune and fantasy, dirigida per Ryūsuke Hamaguchi.

Catorze recomana la projecció de Wheel of fortune and fantasy, de Ryūsuke Hamaguchi, que inaugurarà l’edició d’enguany de l’Asian Film Festival i es farà al CaixaForum Barcelona el dimecres 27 d’octubre, a les 19:30 h.

Un triangle amorós inesperat, una trampa de seducció frustrada i una trobada arran d’un malentès formen un tríptic de relats units per la memòria, l’engany i el destí. La paraula s’imposa a la imatge desbordant-ne les limitacions en la construcció d’una narrativa que es fonamenta en la complicitat dels personatges. Wheel of fortune and fantasy (Gûzen to sôzô en japonès) va ser estrenada al Festival de Cinema de Berlín, on va obtenir l’Os de plata, el Gran Premi del Jurat.

Què: la projecció de Wheel of fortune and fantasy, de Ryūsuke Hamaguchi.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: dimecres 27 d’octubre, a les 19:30 h.

