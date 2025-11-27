14 paraules noves del diccionari

Dos cops l'any, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans actualitza el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC). Aquest cop hi ha introduït 117 paraules noves que fan de mirall del temps que vivim. Us en destaquem 14:
1. aiguagim: m. Activitat física consistent a fer exercicis gimnàstics dins l’aigua, generalment seguint el ritme d’una música.
2. autoajuda: f. Mètode que una persona segueix per a millorar el seu benestar emocional o algun aspecte de la seva personalitat. Llibre d’autoajuda, manual d’autoajuda.
3. cansera: f. Cansament, especialment quan és intens. Els atletes començaven a notar la cansera acumulada. Tinc una cansera que no puc menejar-me.
4. caputxino: m. Cafè amb llet escumosa o nata batuda.
5. contacontes: m. i f. Persona que es dedica a explicar o a llegir contes davant d’un auditori. El públic escoltava amb delit la contacontes.
6. dana [de la sigla DANA, ‘depressió aïllada en nivells alts’]: f. GOTA FREDA. Han començat els treballs d’arranjament dels camins afectats per la dana. Les danes de la tardor han causat danys en les collites de cítrics.
7. equilux [pl. -s]: m. Dia en què el temps durant el qual el disc solar es veu, totalment o en part, és igual al temps durant el qual no es veu gens. L’equilux de primavera es produeix uns dies abans de l’equinocci.
8. esperpent: 1 m. Obra de teatre que presenta una deformació grotesca i tràgica de la realitat amb finalitat crítica i satírica. Els esperpents de Valle-Inclán no perden vigència amb el pas del temps.
2 m. Persona, situació o cosa grotesca. Aquest dissenyador és el responsable d’autèntics esperpents.
9. establishment [angl.]: m. Conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l’ordre establert en un àmbit determinat. L’obra és una crítica a l’establishment cultural del país.
10. falàfel: 1 m. Plat típic del Pròxim Orient consistent en una bola de pasta de cigrons especiada i fregida.
2 m. Entrepà, generalment fet amb pa de pita, farcit amb falàfel. Per dinar he menjat un falàfel i unes patates fregides.
11. fregona: f. PAL DE FREGAR. Passar la fregona.
12. procrastinar v. tr.: Ajornar (la realització d'una tasca ineludible). El govern no pot procrastinar indefinidament el sanejament de les finances públiques. Hem de deixar de procrastinar i afrontar les nostres responsabilitats.
13. roín -ïna [o roín adj.]: adj. i m. i f. DOLENT. No sigues roín i ajuda'l si pots.
14. soneguera: f. Son molt intensa. Després de dinar li ha entrat soneguera.
[Aquí podeu consultar la llista sencera]