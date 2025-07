Si esteu buscant lectures per als vostres nens de casa, aquí teniu una idea plena de missatges inspiradors: Contes per estimar. És un recull de quatre històries plenes d'aventures i de personatges entranyables, adreçat a infants de primària. Han estat escrits per Júlia Prunés, escriptora especialitzada en educació emocional, i il·lustrats per Júlia Quintana (Mollet del Vallès, 1998), una jove i prometedora dibuixant. Editats per l'Editorial Mediterrània, els quatre contes que hi trobareu son: Vitralls (per estimar-nos tal com som), Ara i aquí (per estimar el present), Com un cel estrellat (per estimar-nos entre nosaltres) i Les gotes viatgeres (per estimar l’aigua).

Aquest llibre ha estat fet amb la col·laboració de La Fundació Antigues Caixes Catalanes, que reafirma així el seu compromís amb la promoció i difusió de la cultura i l'educació entre els més joves, oferint-los un espai on puguin potenciar les seves habilitats socials i els seus valors. Podeu comprar el llibre aquí.

Júlia Quintana