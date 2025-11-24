El cineasta Manuel Menchón, mentre preparava el documental La voz quebrada, que s'estrenarà el 2026 i parlarà de l'assassinat de Federico García Lorca i dels seus darrers anys de vida, ha trobat un tresor dins d'una llauna de betum que tenia tres inicials, F. G. L.: unes imatges inèdites del poeta. "Quan vam veure la cara de Federico mirant-nos, se'ns va posar la pell de gallina". El vídeo estava a l'arxiu privat de la família Menéndez-Pidal. I ens mostra Lorca, als volts del 1932 (quan tenia uns 34 anys –el van matar als 38–), feliç, somrient, actuant i viatjant amb la seva mítica companyia teatral, La Barraca. El document té un valor excepcional, ja que hi ha molt poques imatges en moviment seves.
Les imatges inèdites de Federico García Lorca
El director de cinema Manuel Menchón ha trobat vídeos mai vistos del poeta
Data de publicació: 24 de novembre de 2025
Última modificació: 24 de novembre de 2025