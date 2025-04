El gran sorteig de Sant Jordi de Barcino

L'Editorial Barcino té un rumb clar i necessari: tractar els nostres clàssics catalans com a literatura de primer nivell, a l’alçada de qualsevol gran literatura europea. Ara que s'acosta Sant Jordi, sortegem dos lots amb els tres últims llibres publicats a la col·lecció Imprescindibles: Els sots feréstecs, de Raimón Casellas, l'Obra completa de Bernat Metge, i Clixés, de Carme Karr. Hi podeu participar a través d'aquest post d'Instagram, Facebook i Twitter. Com més mètodes de participació utilitzeu, més possibilitats tindreu de guanyar. El 20 d'abril n'anunciarem els guanyadors.

Els sots feréstecs

Escrita el 1901, és la primera novel·la modernista i assenyala l’inici d’una de les èpoques més brillants de la narrativa catalana. Al costat de Solitud i de La punyalada, és una de les grans novel·les de principis del segle XX i un clàssic indiscutible de les nostres lletres, que atrapa els lectors d’avui amb una trama intensa i uns personatges impactants. Mitjançant la història de mossèn Llàtzer, un capellà exiliat a una aïllada contrada muntanyenca on la natura feréstega es fusiona amb els seus habitants, Casellas ens ofereix una visió impactant de la societat d’un temps, el tombant dels segles XIX i XX, marcat pel conflicte entre individu i societat, entre tradició i progrés. El protagonista de la novel·la, símbol de l’artista transformador lluitarà per desvetllar unes gents esquerpes i somortes, que no volen despertar del seu son ancestral.



L’adquisició de la consciència i de la voluntat humanes per damunt dels lligams atàvics, un tema universal tractat a partir de la interpretació visionària d’uns personatges pouats en una realitat concreta, fan d’aquesta novel·la una lectura imprescindible per als amants de la bona literatura. Aquest volum recupera l’edició crítica de Jordi Castellanos, del al text original de Casellas, i inclou, com a epíleg, el pròleg històric de l’editor. Conté, a més, una introducció de la professora Maria Campillo, que acompanya al lector a transitar per una de les fites majors de la nostra literatura.

Obra completa de Bernat Metge

Aquest volum, desè títol dels «Imprescindibles», recull, per primer cop des de fa 50 anys, l’Obra Completa de Bernat Metge, que sorprendrà els lectors d’avui, ja que la paròdia era un dels seus gèneres preferits. La seva obra mestra, Lo somni, prologada i anotada per Lola Badia, és una mostra de la millor prosa en català, i toca des de temes filosòfics, com la immortalitat de l’ànima, fins a temes tan candents com la misogínia i la defensa de les dones.

El primer text del llibre, el Sermó, estrafà el típic sermó dels predicadors, proclamant just el contrari del que aquells recomanaven. El segon, La medicina, se’n riu d’una prescripció mèdica. L’Església i la medicina universitària eren puntals de la societat del segle xiv, però Metge s’ho pren alegrement i se’n burla. Al Llibre de Fortuna i Prudència frena i objectiva. El narrador, un alter ego de l’autor, està indignat amb el món que l’envolta: la pèrdua del benestar econòmic i del respecte social l’aclaparen com si la mala sort, la temible i arbitrària Fortuna, guiés, implacable, el seu destí. Ha comprovat que ser honest no comporta cap premi. Aquestes tres primeres obres del llibre són en vers occitanocatalà i per això es presenten acarades a una versió en català actual en prosa.

La segona part del volum conté tota la seva obra literària en prosa: L’Ovidi enamorat, que com el seu títol indica, beu de fons clàssiques; El Valter e Griselda, una historieta que ja trobem en Petrarca i Bocaccio i que, anuncia la revolució literària que s’apropa. I, per descomptat, la millor obra en prosa del segle xiv, Lo somni, un dels cims de la nostra literatura. El desè volum dels «Imprescindibles» ret un homenatge al centenari de l’editorial, que va començar, precisament, amb una edició de Lo somni.

Clixés

És l’obra més important de Carme Karr, que juntament amb Víctor Català i Dolors Monserdà és una de les primeres autores modernes catalanes. És un volum de narracions en prosa, de tall realista, que destaquen per l’atenció al detall i la descripció dels estats d’ànim sobretot de les dones del seu temps. El matrimoni, somni i esclavatge, alhora, de les dones benestants és l’eix central de la construcció de Clixés, però a partir d’aquí tenim tot un retrat molt modern de la societat barcelonina del 1900. I és que, seguint les idees reformadores, Karr no pretén allunyar les dones del matrimoni, sinó dotar-les de vida pròpia, fer-les actives i protagonistes de l’amor i d’una maternitat positiva.

La prostitució és un altre dels temes destacats del recull. Dibuixada des de diferents angles, s’hi mostra el drama a què es veuen abocades algunes noies amb el beneplàcit del sistema o empeses per la necessitat independentment de la classe social. Són els relats més reeixits i colpidors, amb personatges que tenen entitat pròpia, amb arguments que es podrien desenvolupar però que tenen en la contenció i l’apunt la seva força.

Karr estableix una relació estreta entre la seva escriptura i les tècniques fotogràfiques, la qual cosa ens demostra la seva gran modernitat (i el bagatge de lectures europees d’una autora que estava al corrent de les tendències del moment). Clixés són, per tant, petits retrats, en els quals l’ull de l'artista es fixa en allò que escapa de les mirades corrents i ens revela les capes més profundes de la societat, que passen per alt a la majoria d’observadors. En aquest sentit, els contes de Karr tenen un cert regust txekhovià.



Aquí en podeu escoltar un conte narrat per Berta Giraut.

