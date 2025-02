Els 20 consells de Pau Donés per ser feliços

Dos anys després de rebre el diagnòstic de càncer, el 2017, Pau Donés (Barcelona, 11 d'octubre de 1966 - Bagerque, 9 de juny de 2020) va publicar 50 palos... y sigo soñando, un llibre en què va parlar de sexe, amor, èxit, però també de suïcidis, fracassos i notícies aterridores. No hi van faltar els seus vint aprenentatges, que encara avui podem tenir ben presents:

1. Que sapiguem viure el present.

2. Que no perdem el temps pensant en el futur.

3. Que deixem de creure en la sort i creguem en nosaltres mateixos.

4. Que deixem de fer muntanyes de granets de sorra.

5. Que la tristesa ens faci venir ganes de riure. I que riguem molt.

6. Que cantem a la dutxa, als bars, als casaments, als sopars amb els amics o allà on ens vingui de gust quan ens doni la gana.

7. Que aprenguem a dir-nos "t'estimo" sense que ens faci vergonya.

8. Que ens fem petons, ens toquem i ens amanyaguem molt.

9. Que ens escoltem tant que sapiguem compartir-nos en silenci.

10. Que estimem els altres i sobretot a nosaltres mateixos.

11. Que ens barallem com menys millor. Estar enfadat és una gran i estúpida pèrdua de temps. A la merda l'ego i l'orgull!

12. Que ens deixem de rotllos, de parides, de fer veure el que no som, que no serveix per a res.

13. Que li perdem la por a la mort, però que també li perdem la por a viure.

14. Que decidim per nosaltres mateixos. Que mai deixem que els altres decideixin per nosaltres.

15. Que quan la vida ens tanqui una finestra sigui quan més obrim les ales per trencar el vidre i sortir volant.

16. Que les coses ens portin on sigui, però que ens vagi bé.

17. Que els cervells grollers, hipòcrites, idiotes, necis, corruptes, pesats, estúpids, tocacollons, mentiders, gilipolles... es reprogramin i entenguin que a la vida no fa falta ser així, que la vida va d'una altra cosa.

18. Que a les penes, punyalades, i al mal temps, bona cara. O mala, que tampoc passa res.

19. Que la vida sigui sempre un somni.

20. I, en fi, que a la vida li donem qualitat, perquè de bellesa en sobra.

