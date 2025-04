La poeta Anna Gual ha estat al capdavant de l'antologia Jo tinc una mort petita, poemes de dol per la pèrdua d'una criatura. Al pròleg del llibre n'explica el motiu: «El mateix any vaig haver d’acomiadar-me, a contracor, de dues criatures. Una a l’inici de l’any i l’altra quan quedava poc per acabar-lo. Després de cada pèrdua, va arribar la buidor absoluta, el monstre esgarrifós de la pena. "Amb una mà, patir, viure, palpar el dolor, la pèrdua. Però tenim l’altra, la que escriu", m’interpel·lava Hélène Cixous des del seu assaig La venue a l’écriture (1977). Així que vaig activar la segona mà i vaig començar a escriure. Si el dolor pot fer emergir l’escriptura i l’escriptura pot calmar el dolor, calia procedir. Però no em bastava. Així que vaig pensar que la lectura també m’ajudaria a reduir els nivells de patiment. Però, ¿quina lectura? ¿Quins volums? ¿Quines plomes han escrit, de manera fidel, aquesta pèrdua tan concreta i sagnant?»

Així doncs, l'antologia recopila mostres de poesia catalana a cavall dels segles XX i XXI, abastant poemes escrits des del 1931 fins al 2025 de Catalunya, les Illes Balears, el País València i la Catalunya Nord. Tal com explica: «El títol fa referència a uns versos colpidors d’Estellés que no poden il·lustrar millor el volum: "Jo tinc una Mort petita, / meua i ben meua només. / Com jo la nodresc a ella, / ella em nodreix igualment". El plantejament de l’antologia és el d’unir les poètiques d’una sèrie de noms indiscutibles de la poesia catalana amb altres que no estan tan consolidats amb un fil comú: la pèrdua d’un ésser petit. Lluny del melodrama i del victimisme, els poemes aquí presentats denoten un fet: ens cal, de manera urgent, obrir un debat i parlar sobre el dol provocat per la mort d’un infant, especialment quan aquest dol és gestacional.»

I és que aquesta realitat segueix estant massa amagada: «El dolor que se sent no és comparable a cap altre. De tan horrorós que és, ni té nom: si una criatura perd un progenitor, és òrfena; si a una persona se li mor la parella, és vidu o vídua... Però, ¿si se’t mor una criatura? ¿Què passes a ser? ¿Quin nom esdevens? Per a totes aquestes persones sense nom, aquesta antologia és per a nosaltres.» Us n'oferim un tast amb dos poemes triats per Anna Gual. Un és de Maria Beneyto (València, 1925 - 2011, de qui enguany se'n celebra el centenari del naixement), i l'altre, de Jordi Pere Cerdà (Sallagosa, 1920 - Perpinyà, 2011). I us animem a assistir a la presentació del llibre, que es farà el dissabte 5 d'abril a la 13.00 h a la llibreria Ona.

Veu per a un fill nonat, de Maria Beneyto

Fill meu remot, el no nascut de mare,

el no arrelat a aquesta carn de dona,

mai no engendrat, presència no viscuda,

jo et demane el silenci, jo no et cride...

He nascut massa vella. Vinc de l’ombra

i ja et portava al si l’ànima meua

quan la claror em va ferir els passos.

Vaig vindre amb tu, dual ja per a sempre.

Quin núvol vares ésser en els muscles

de la infantesa meua no esclatada!

(Ara et pregunte des de lluny per ella:

¿es va creuar amb tu, la vares veure?)

El nostre encontre —quan?— fon un misteri.

Jo somiava els braços de carn teua

com dues branques de dolçor pregona,

o com dos istmes de la llum quallada.

Però també et sentia fet cadena

al meu coll, fet d’amor que asfixiava.

Et sentia avançar cap al meu viure

interposat entre les veus dels altres…

I en mi romans, fet mur en l’invisible,

tancant la meua porta a l’abraçada,

gelós de l’home que podria dur-te

des del teu fons, des del llimac a l’aire.

Ai fill, ai mort, ai ànsia meua viva!

Què vols de mi, què dius que he de donar-te?

Quina animàlia ets dins de ma vida

devorant-me feréstec la tendresa?

Allunya’t ja de mi, fill de silenci,

deixa’m ja sola, sense pes, crescuda.

Als llimbs d’infants nonats, pot ésser trobes,

companya i aguardant-te, ma infantesa.

Poesia (1952-1993) (1997)

Filla, Jordi Pere Cerdà

Ferida,

a posta de sol,

entraves en el món.

Acostaves al port

la bandera alçada

als colors de la mort.

Filla ferida,

punyida i punyent,

tancada en tu mateixa,

avara del teu secret.

Un bes malavingut

ennegria el teu llavi

amb la malva cremada

dels petons carbonats

que no ens has pogut dur.

Esperada

a l’esquerda del dia,

eres la pedra llamp

abrusant l’hora

de lentituds implacables.

Un tabal desgranava

la gran glaçada

d’innombrables minuts.

La torre alta del cap

comptava una per una

les armades de mort

que assetjaven el llostre.

Un ram

abandonat

podria

sa vergonya

sobre un diari indiferent.

Tot era lent.

Tot era lent

i lluny,

tot era sense cara.

Entre les cuixes de ta mare

un riu espès

escorria en silenci

la gleva podrida,

embussall del teu crit.

Érem dos

perduts dins el sorral

d’una immensa agonia.

Dues nafres de carn

on grillava la canya

oscil·lant del vertigen

amb gestos estrangers

que ens venien d’esment.

Portàvem la careta

d’un home i d’una dona

i la palma invisible

d’una espina de fel.

L’aire era fet de pedra,

el món era una pedra,

i no podíem ni fer un pas.

Et teníem en mans

sens poder-te amagar,

sens poder-te capir

altre cop dins la sang,

com una serp que torna

a recules al cau.

Eres, per anar en terra,

volva nostra fallada;

començaves de créixer

al fons de nostra entranya,

com la part de la lluna

que no veurem mai.

Dietari de l’alba (1966)

Jo tinc una mort petita. Poemes de dol per la pèrdua d'una criatura © 2025 Anna Gual, per l’antologia i la introducció © 9 Grup Editorial, per l’edició Comprar

Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.