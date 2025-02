Adeu a Marc Lloret, teclista i fundador de Mishima

Marc Lloret, teclista de Mishima, ha mort als 51 anys d'un càncer de pulmó amb metàstasi als ossos i al cervell. En un comunicat el grup ha dit: "El nostre company Marc Lloret, el nostre amic de l'ànima, el nostre germà gran, el magnífic músic, la persona exemplar amb qui vam emprendre l'aventura de Mishima, s'ha mort aquesta tarda". El recordem amb l'adaptació que el grup va fer d'aquest poema de W. H. Auden:

Qui més estima

Miro les estrelles embadalit,

però també entenc que jo, si fos per elles,

em podria estar podrint a l’infern.

En canvi, aquí, a la Terra,

la indiferència no és el principal

que hem de témer dels homes, de les dones i dels animals.



Com ens sentiríem si cremessin els astres

amb una passió no corresposta per nosaltres.

Si no pot haver-hi igual estima,

si no podem sentir el mateix amor,

deixeu que sigui jo qui més estima.

Deixeu que sigui jo

qui més estima dels dos.

Tan admirador com crec que soc,

d'estrelles a qui sé que interesso ben poc

tampoc, ara que les veig, podria dir

que n’hagi enyorat alguna des d’aquest matí.

Com ens sentiríem si cremessin els astres

amb una passió no corresposta per nosaltres.

Si no pot haver-hi igual estima,

si no podem sentir el mateix amor,

deixeu que sigui jo qui més estima.

Deixeu que sigui jo

qui més estima dels dos.

Si totes haguessin de desaparèixer o de morir,

hauria d’aprendre a mirar cap a un cel buit

i veure en l’absoluta foscor quelcom gloriós

tot i que això em costaria

una mica més d’un dia o dos.

Una mica més d’un dia o dos.

Una mica més d’un dia o dos.

Una mica més.

Una mica més,

una mica més d’un dia o dos.

The More Loving One

Looking up at the stars, I know quite well

That, for all they care, I can go to hell,

But on earth indifference is the least

We have to dread from man or beast.

How should we like it were stars to burn

With a passion for us we could not return?

If equal affection cannot be,

Let the more loving one be me.

Admirer as I think I am

Of stars that do not give a damn,

I cannot, now I see them, say

I missed one terribly all day.

Were all stars to disappear or die,

I should learn to look at an empty sky

And feel its total dark sublime,

Though this might take me a little time.