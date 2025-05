La cançó Ti amo, d'Umberto Tozzi (Torí, 4 de març del 1952) i Giancarlo Bigazzi, es va publicar el 1977 al disc È nell'aria... ti amo. Us l'oferim cantada per ell el 1977 i el 2017. I us n'oferim la versió que en va fer Sergio Dalma i Chenoa.

Ti amo, un soldo,

ti amo, in aria,

ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci.

Ti amo, io sono,

ti amo, in fondo un uomo

che non ha freddo nel cuore,

nel letto comando io

ma tremo davanti al tuo seno,

ti odio e ti amo,

è una farfalla che muore sbattendo le ali

l’amore che a letto si fa

rendimi l’altra metà,

oggi ritorno da lei

primo maggio, su coraggio!

Io ti amo, e chiedo perdono,

ricordi chi sono,

apri la porta a un guerriero di carta igienica

e dammi il tuo vino leggero,

che hai fatto quando non c’ero,

e le lenzuola di lino

dammi il sonno di un bambino

che già sogna cavalli e si gira,

e un po’ di lavoro

fammi abbracciare una donna che stira cantando

e poi fatti un po’ prendere in giro,

prima di fare l’amore

vesti la rabbia di pace,

e sottane sulla luce.

Io ti amo,

e chiedo perdono

aicordi chi sono?

Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo.

E dammi il tuo vino leggero,

che hai fatto quando non c’ero?

e le lenzuola di lino,

dammi il sonno di un bambino

che già sogna cavalli e si gira,

e un po’ di lavoro,

fammi abbracciare una donna che stira cantando.

E poi fatti un po’ prendere in giro

prima di fare l’amore,

vesti la rabbia di pace e sottane sulla luce.

Io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo

ti amo, ti amo, ti amo, ti amo.

Te amo, moneda,

te amo, al viento,

te amo, si sale cara,

dirá que tu amor está muerto.

Yo te amo, me siento,

te amo, un hombre sobre ti,

con fuego dentro del alma

quemando en la cama.

Más yo tiemblo,

sintiendo tus senos

te odio y te amo,

mi mariposa que muere agitando las alas.

Haciendo el amor en sus brazos,

piel de mi propio fracaso,

hoy necesito tenerla,

voy a hablarle sí, con coraje.

Yo te amo

y ahora perdóname,

abre la puerta a un guerrero

sin armas ni ejercito.

Y dame tu vino ligero,

que has hecho mientras no estaba,

y las sábanas de lino,

dame el sueño de algún niño

que da vueltas,

soñando con nubes,

déjame trabajar,

hazme abrazar a una joven que plancha cantando.

Y hazte rogar un poco

antes de hacer el amor,

viste de calma tu furia,

y tus faldas sobre la luz.

Yo te amo,

y ahora perdóname,

te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.