Sílvia&Salvador és el títol del disc que Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral, amics des de fa temps, han publicat junts. Hi trobem cançons com Ben poca cosa tens, un poema musicat de Miquel Martí i Pol, o aquesta:

Je t’ai souvent imaginé

Perçant mes jours comme l’éclair

Ardent fougueux et fier

Je t’ai rêvé

Et me brûlant le cœur sans savoir faire

Je t’ai souvent imaginée

Promise tout autant qu’une terre

Sainte comme la prière

Je t’ai rêvée

Adoucissant mon cœur amer

Mais voilà tu ne viens pas

Et moi qui attends ton éclat

Que faire des espérances dont on se lasse

Amour de mes rêves tu t’effaces

Alors tant pis! Amour je te sors de ma vie

Puisque tu me fuis Amour c’est moi qui te renie

Et bien merci mes rêves tremblaient d’infini

Mais s’il en est ainsi solitude prend mon lit

Je n’ai jamais imaginé

Que tendre et fragile tu t’immisce

Dans mes rêves brisés

Sans faire de bruit

Et délicatement chassant l’ennui

Je n’ai jamais imaginé

Que fière et altière tu te hisses

Si loin du sacrifice

Sûre et complice

Enlaçant mes cicatrices

Et te voilà venu

Je ris des fantasmes perdus

Les grandes espérances que l’on ressasse

Ne sont que rêves fugaces

Amour déchu peut n’être pas vaincu

(Une fois) Mes rêves abolis, Amour alors soudain souris

Ainsi la vie nous montre d’autres infinis

Solitude compagne de mon lit

Danse avec moi une dernière fois car l’amour reprend ses droits

Mon amour, viens dans mes bras