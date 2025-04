Fades ha publicat una versió d'Artificial amb la col·laboració de Samatha Hudson, que ha cantat per primer cop en català. N'ha dirigit el vídeclip Lara Sánchez Castillo. És així com han convertit aquesta cançó en tot un himne del pop queer:

Samantha?

Fades! Quina beneitura, no?

Dins del cotxe per què neva?

Tu ets tan fred que m'estic congelant,

jo pensava era forever,

tu ets tan fred que sembla artificial.

Cru i glaçat com un cim al desembre,

dur de pell des matí a n'es vespre.

Congelat, jo amb el cor trencat,

pensava que sí, però no era per sempre.

Et recordo Tirant lo blanc.

Damunt sa meva cara que ric que esta,

et recordo al meu costat,

però m'has deixat una pàgina en blanc.

Dins del cotxe per què neva?

Tu ets tan fred que m'estic congelant,

jo pensava era forever,

tu ets tan fred que sembla artificial.

Pensava que sí, però veig que no,

em posa beneita escoltar el teu nom.

Tant de bo m'agafis, just un altre cop,

tant de bo me

ride, ride, ride, ride,

bang bang, volem-ho,

dugue'm a Dubai,

tenc por, torero,

ringilinging ringilining,

ja s'ha fet tard,

5:25, no vull que acabi mai.

Es teu cat, miau miau, kitty,

soc sa bitch de Palma city,

jo tenc un twink que me grava,

tenc un gloc a sa cama,

un cor de metall artificial.

Fes-me un kiss davall s'abric,

en sa nit quan ningú mos miri

fes-me un kiss davall s'abric,

si soc sa bitch de Palma city.

Dins del cotxe per què neva?

Tu ets tan fred que m'estic congelant,

jo pensava era forever,

tu ets tan fred que sembla artificial.