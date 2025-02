Marianne Faithfull va néixer el 29 de desembre de 1946 i ha mort el 30 de gener del 2025 als 78 anys. La recordem escoltant com cantava As tears goes by, el tema escrit per Keith Richards i per Mick Jagger, amb qui havien estat parella. I us oferim també la versió catalana d'aquesta cançó, Com passa el plor, feta per Enric Cassases i cantada per Ivette Nadal.

It is the evening of the day

I sit and watch the children play

Smiling faces I can see

But not for me

I sit and watch as tears go by

My riches can't buy everything

I want to hear the children sing

All I hear is the sound

Of rain falling on the ground

I sit and watch as tears go by

It is the evening of the day

I sit and watch the children play

Doing things I used to do

They think are new

I sit and watch as tears go by

Xim-xim tristíssim cap al tard,

pels vidres veig els xics al parc.

Cares guapes, ¿oi que sí?,

però no per a mi.

Pels vidres veig com passa el plor.

Ja no em serveix de res ser ric,

jo vull sentir cantar aquests xics.

I el que sento només és

com la pluja va caient.

Pels vidres veig com passa el plor.

Xim-xim tristíssim cap al tard,

pels vidres veig els xics al parc,

jugant a jocs com feies tu,

com cadascú.

Pels vidres veig com passa el plor.

Jugant a jocs com feies tu,

com cadascú.

Pels vidres veig com passa el plor.