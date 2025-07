Miki Núñez ha versionat en català una cançó que ha estat molt present a la seva vida: l'Hoy, de la cantant i actriu cubana Gloria Estefan. Us n'oferim la versió i la cançó original:

Tinc quatre marques al pit

de tots els dies que el temps

no em va deixar ser aquí.

Dels teus cabells que m'abracen,

que m'acaronen i em tapen,

des de que tu estàs amb mi.

Digue'm per què vols la sort

si ja no creus en l'amor,

jo ja no em sento perdut.

Digue'm per què vull la sort

si amb 1.200 raons

i amb tot allò que he viscut,

tu ets el meu nord i el meu sud.



Avui et tornaré a veure

i et cantaré a cau d'orella

totes les coses que em cremen

quan el teu cos no és aquí.

Avui et tornaré a veure

i deixaré la tristesa,

un xiuxiueig a la fresca,

pel teu amor vull morir.



Tinc una frase entre els llavis,

l'aigua entre els dits i la calma,

el teu cor nu i el perfil.

Tinc una estrella perduda

que sempre va amb mi i que em cura,

en faig bandera i camí.



Digue'm per què vols la sort

si ja no creus en l'amor,

jo ja no em sento perdut.



Digue'm per què vull la sort

si amb 1.200 raons

i amb tot allò que he viscut,

tu ets el meu nord i el meu sud.

Avui et tornaré a veure

i et cantaré a cau d'orella

totes les coses que em cremen

quan el teu cos no és aquí.

Avui et tornaré a veure

i deixaré la tristesa,

un xiuxiueig a la fresca,

pel teu amor vull morir.

Tengo marcado en el pecho

todos los días que el tiempo

no me dejó estar aquí.

Tengo una fe que madura

que va conmigo y me cura

desde que te conocí.

Tengo una huella perdida

entre tu sombra y la mía

que no me deja mentir.

Soy una moneda en la fuente,

tú mi deseo pendiente,

mis ganas de revivir.

Tengo una mañana constante,

y una acuarela esperando

verte pintado de azul.

Tengo tu amor y tu suerte

y un caminito empinado,

tengo el mar del otro lado,

tú eres mi norte y mi sur.

Hoy voy a verte de nuevo,

voy a envolverme en tu ropa,

susúrrame en tu silencio

cuando me veas llegar.

Hoy voy a verte de nuevo,

voy a alegrar tu tristeza,

vamos a hacer una fiesta

pa' que este amor crezca más.

Tengo una frase colgada

entre mi boca y mi almohada

que me desnuda ante ti.

Tengo una playa y un pueblo

que me acompañan de noche

cuando no estás junto a mí.

Tengo una mañana constante

y una acuarela esperando

verte pintado de azul.

Yo tengo tu amor y tu suerte

y un caminito empinado,

tengo el mar del otro lado,

tú eres mi Norte y mi Sur.

Hoy voy a verte de nuevo,

voy a envolverme en tu ropa,

susúrrame en tu silencio

cuando me veas llegar.

Hoy voy a verte de nuevo,

voy a alegrar tu tristeza,

vamos a hacer una fiesta

pa' que este amor crezca más.