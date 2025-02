El Bad Bunny més desacomplexadament nacionalista

La cançó VOY A LLeVARTE PA PR, de Bad Bunny (Puerto Rico, 10 de març del 1994), fa referència a les relacions de la cantant catalana Rosalía amb les seves exparelles. Diu: "Yo no pierdo tiempo, yo las cambio como Rosalía". En l'àlbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" el porto-riqueny, que en un moviment semblant al de Rosalía amb el flamenc o The Tyets amb la sardana, torna a barrejar l'estil del reguetó amb el de la música popular del seu país, inclou molts altres versos als quals val la pena parar atenció. L'àlbum, desacomplexadament nacionalista, fa referències constants a Puerto Rico, colònia espanyola fins a finals del segle XIX que encara a dia d'avui ha de reivindicar la seva independència nacional i cultural dels EEUU. En recollim tres cançons.

1. La cançó LA MuDANZA té un principi recitat preciós dedicat a la història dels pares del cantant. Hi explica la voluntat de quedar-se al seu país ("De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo / Dile que esta es mi casa donde nació mi abuelo") i de reivindicar-lo ("Aquí mataron gente por sacar la bandera / Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera").

Benito, hijo de Benito, le decían "Tito".

El mayor de seis, trabajando desde chamaquito.

Guiando camiones como el pai y el abuelo,

aunque su sueño siempre fue ser ingeniero.

Un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza,

para buscarse alguito, par de pesos para algo alcanza.

Gracias a Dios que ese día no estaba busy,

porque en la mudanza fue donde conoció a Lysi.

La menor de tres que se criaron con Doña Juanita,

porque su papá y mamá partieron estando chiquitas.

Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió.

Diciembre del 92 con Tito se casó.

Antes de irse para Almirante donde se conocieron,

vivieron en Morovis en donde hicieron al nene,

que en Bayamón por primera vez vieron.

Un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron.

Ea, diablo.

Rumba.

Gracias, mami, por parirme aquí, je, ey.

El mejor de la nueva porque me crié en la vieja.

Gracias a mami y papi por todos los jalones de orejas.

Nunca me han visto en la calle ni en los podcast dando quejas.

Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja.

Calle Sol, Calle Luna, estoy en la noche oscura.

Yo no canto reggae, pero soy cultura.

De Borinquen, PR, archipiélago perfecto.

En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga.

A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga.

Aquí mataron gente por sacar la bandera.

Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera,

cabrón, ¿qué fue?

Está peligroso.

Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro

y pongan un tema mío el día que traigan a Hostos.

En la caja la bandera azul clarito

y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito.

¿Meterle más que yo? Tú eres loco.

Nah, cabrón, tú eres loco.

Lo que tú digas me importa poco.

A mí me quieren como a Tito y soy serio como Cotto.

Lugia, Ho-Oh, cabrón, yo soy legendario.

Le meto con cojones y con ovarios.

Millonario sin dejar de ser del barrio, para que sepas.

Aprieta, chamaquito, aprieta.

De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.

Dile que esta es mi casa donde nació mi abuelo.

De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.

Dile que esta es mi casa donde nació mi abuelo.

Yo soy de P fuckin' R.

Dile, Diego, dile.

Yo soy de P fuckin' R.

Ay, vamos a ver, dale, que venga para acá.

Ey, ey, ey, ey.

Yo soy de P fuckin' R.

Uy, dale, dale, dale.

Yo soy de P fuckin' R.

¡Viva!



2. La cançó LO QUE LE PASÓ A HAWAii tracta les conseqüències devastadores que pot tenir ;la gentrificació turística en una nació.

Esto fue un sueño que yo tuve.

Ella se ve bonita aunque a veces le vaya mal.

En los ojos una sonrisa aguantándose llorar.

La espuma de sus orillas parecieran de champán.

Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar.

Son alcohol para las heridas porque hay mucho que sanar.

En el verde monte adentro aún se puede respirar.

Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar.

Se oye al jíbaro llorando, otro más que se marchó.

No quería irse para Orlando, pero el corrupto lo echó.

Y no se sabe hasta cuándo.

Quieren quitarme el río y también la playa.

Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya.

No, no sueltes la bandera ni olvides el lelolai,

que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.

Ten cuidado, Luis, ten cuidado.

Aquí nadie quiso irse, y quien se fue, sueña con volver.

Si algún día me tocara, qué mucho me va a doler.

Otra jíbara luchando, una que no se dejó.

No quería irse tampoco y en la isla se quedó.

Y no se sabe hasta cuándo.

Quieren quitarme el río y también la playa.

Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan.

No, no sueltes la bandera ni olvides el lelolai,

que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.

No, no sueltes la bandera ni olvides el lelolai,

que no quiero que hagan contigo—

Lelolai, lelolai.

Oh, lelolai, lelolai.



3. I la cançó més escoltada de l'àlbum, BAILE INoLVIDABLE, tracta d'una relació especial.

Pensaba que contigo iba a envejecer.

En otra vida, en otro mundo podrá ser.

En esta solo queda irme un día

y solamente verte en el atardecer.

Si me ven solo y triste, no me hablen.

Si me ven solo y triste, soy culpable.

La vida es una fiesta que un día termina,

y fuiste tú mi baile inolvidable.

Y fuiste tú mi baile inolvidable.

Mientras uno está vivo,

uno debe amar lo más que pueda.

Pensaba que contigo iba a envejecer.

En otra vida, en otro mundo podrá ser.

En esta solo queda irme un día

y ver pa'l cielo a ver si te veo caer.

Si me ven solo y triste, no me hablen.

Si me ven solo y triste, soy culpable.

La vida es una fiesta que un día termina,

y fuiste tú mi baile inolvidable.

No, no te puedo olvidar.

No, no te puedo borrar.

Tú me enseñaste a querer,

me enseñaste a bailar.

No, no te puedo olvidar.

No, no te puedo borrar.

Tú me enseñaste a querer,

me enseñaste a bailar.

Yeah-yeah-yeah-yeah, ey.

Dime cómo le hago pa' olvidarte.

Hay un paso nuevo que quiero enseñarte.

En las noches ya ni puedo dormir,

lo que hago es soñarte.

No, no te puedo olvidar.

No, no te puedo borrar.

Tú me enseñaste a querer,

me enseñaste a bailar.

Cómo tú me besabas, cómo yo te lo hacía.

Cómo tú me mirabas, bellaquito me ponía.

Se siente feo no tenerte cerquita.

La nueva mama bien, pero no es tu boquita.

Mi diabla, mi ángel, mi loquita.

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, ey.

Todo suena cabrón.

Vamos a hacerlo otra vez.

Como anoche, como anoche.

Tan-tan, ta-na-na, ta-na-na.

Aprieta, chamaquito, aprieta.

¡Ahí, ahí, ahí, vamos allá!

No, no te puedo olvidar.

No, no te puedo borrar.

Tú me enseñaste a querer,

me enseñaste a bailar.

Ay, yo con cualquiera me puedo acostar,

pero no con cualquiera quiero despertar.

Solo con usted, con usted.

Yo bailo con usted, nada más con usted.

Un beso donde estés, donde estés, bebé.

No, no te puedo olvidar.

No, no te puedo borrar.

Tú me enseñaste a querer,

me enseñaste a bailar.

Y yo tenía muchas novias,

pero como tú, ninguna.

Ya no tengo mi sol, me paso en la luna.

Si te pienso, me tiro de una.

Eh-eh, mi diabla, mi ángel, mi loquita.

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, eh-eh.