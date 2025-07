Boig per tu (per Aitana)

"Va ser un honor que l'Aitana em truqués per proposar-me de cantar junts Boig per tu", explica Pep Sala a El món a Rac1. I és que el músic, que havia liderat Sau amb Carles Sabater, ha cantat al concert que Aitana ha fet a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, davant de 50.000 persones. "Va ser molt emocionant que tot el públic d'Aitana se sabés la cançó. El volum era tant impressionant que patiem per no sentir-nos a nosaltres mateixos".

A la terra humida escric:

nena, estic boig per tu,

em passo els dies

esperant la nit.

Com et puc estimar

si de mi estàs tan lluny,

servil i acabat,

boig per tu.

Sé molt bé que des d'aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.

Quan no hi siguis al matí,

les llàgrimes es perdran

entre la pluja

que caurà avui.

Em quedaré atrapat

ebri d'aquesta llum

servil i acabat

boig per tu.

Sé molt bé que des d'aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.