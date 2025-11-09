“A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s’acaba. Les coses maques a vegades han d’acabar per recordar-les sempre més així. No oblidarem mai quan tot començava i fèiem gires infinites, quan vam escoltar per primera vegada els vostres crits abans de sortir a l’escenari, les vostres veus cantant aquestes cançons que hem seguit cantant i que ens han canviat la vida. Tampoc oblidarem mai les paraules boniques que ens heu dedicat, les llàgrimes als concerts i totes les nits que hem anat a dormir sense poder-nos creure el que estava passant”. Oques Grasses ha anunciat el seu comiat: faran el darrer concert el 10 d'octubre del 2026 a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda dimecres 12 de novembre a les 15.00.
I say hi, you say bye bye,
I say hey, you say nana,
I say hi, you say bye bye,
I say hey, tell me why why.
Diuen money mana, money mana, money.
Money mana, money mana, money.
Money mana, money mana, money.
You say bye bye.
Bueno, va.
A la ve, a la va, a la voravia,
un pasito pa'lante com la Maria,
esperant el teu tren jo m'hi floriria,
és tan fàcil tirar-me a la mala vida,
és més fàcil tirar-me a la bona vida,
un pasito pa'lante com la Maria.
Eh, puja!
Pots forrar una montanya d'or,
falta d'amor, falta la sort,
plorava que plorava cara al vent,
i ens pot faltar el valor però ens sobren els motius
per fer-li cas al cor.
I say hi, you say bye bye,
I say hey, you say nana,
I say hi, you say bye bye,
I say hey, tell me why why
Diuen money mana, money mana, money.
Money mana, money mana, money.
Money mana, money mana, money.
You say bye bye.
Soc feliç sobrevolant el cel prohibit,
sobrevius com un estel amb un desig,
pel bon camí hi ha una moneda amb dues creus,
hi ha una por que m'agafa els peus,
no es pot tornar a viure el que visc
you survive, bye.
I say hi, you say bye bye.
I say hey, you say nana.
I say hi, you say bye bye.
I say hey, tell me why why.
I say hi, you say bye bye.
I say hey, you say nana.
I say hi, you say bye bye.
I say hey, you say lala.
I say, puja!
Pots forrar una montanya d'or,
falta d'amor, falta la sort,
plorava que plorava cara al vent,
i ens pot faltar el valor però ens sobren els motius
oer fer-li cas al cor.