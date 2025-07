El 28 de març 2015 Sopa de Cabra, dins del festival Strenes, va fer un concert sorpresa al terrat de la oficina de turisme de Girona. Van tocar cançons com Camins:

Camins, que ara s'esvaeixen.

Camins que hem de fer sols.

Camins vora les estrelles.

Camins que ara no hi són.

Vam deixar-ho tot

el cor encès pel món,

per les parets de la mort

sobre la pell.

Érem dos ocells de foc

sembrant tempestes,

ara som dos fills del sol

en aquest desert.

Mai no és massa tard

per tornar a començar,

per sortir a buscar el teu tresor.

Camins, somnis i promeses,

camins que ja són nous.

No és senzill saber

cap on has de marxar,

pren la direcció del teu cor.

Mai no és massa tard

per tornar a començar,

per sortir a buscar el teu tresor.

Camins que ara s'esvaeixen.

Camins que has de fer sol.

Camins vora les estrelles.

Camins que ja són nous.