Al cantaire Pau Riba

Al disc Ni cap ni peus Jaume Sisa va dedicar aquesta cançó a Pau Riba. A la lletra fa l'ullet a referències més evidents o més subtils de Pau Riba, i canta, per exemple, Noia de porcellana i L'home estàtic:

Animal electroàcid, de son avi mig penjat,

té un forat negre al terrat, on hi habita l'home estàtic.

Entre folk i dioptria, pasturant per l'univers,

amaneix música i vers amb la pedra de follia.

Quan ressona la cançó inspirada del cantaire,

espurnegen i s'enlairen estrelletes de colors.

Noia de porcellana buscava llum en el teu mirar,

i això era com buscar papallones blaves damunt la mar.

Pel camí tradicional enrotllà les barretines,

però també per noves vies és l'artista més total

de la còsmica visió, el desordre i el senderi,

un lleó tocat pel geni, que es descalça de debò.

Quan ressona la cançó inspirada del cantaire,

espurnegen i s'enlairen estrelletes de colors.

Sol de llauna, cel de glaç, dins el calaix d'un armari,

draps de dona i un infant amb un regust enigmàtic.

Ve de néixer, està sorprès, té uns grans ulls Modigliani,

absents, tristos, verds i oberts i una vida fins que els tanqui.



De ses illes, gripau Pau, a ciutat, en Riba arriba.

Passa el temps i ell no canvia, tot es mou al seu voltant.

Afinat quan desafina i tel·lúric com volcà,

oh, bruixot rellampegant sota un flaix de llum divina.

Quan ressona la cançó inspirada del cantaire,

espurnegen i s'enlairen estrelletes de colors.